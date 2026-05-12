https://1prime.ru/20260512/neft-869867776.html

МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году

МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году - 12.05.2026, ПРАЙМ

МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году

Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что добыча нефти с конденсатом в России в 2026 году незначительно снизится - на 0,08%, до 511 миллионов тонн, а в... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T17:33+0300

2026-05-12T17:33+0300

2026-05-12T17:33+0300

энергетика

нефть

рф

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_0:242:2783:1807_1920x0_80_0_0_139084bd57de7da81debfcce554bad09.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что добыча нефти с конденсатом в России в 2026 году незначительно снизится - на 0,08%, до 511 миллионов тонн, а в 2027 году вырастет на 1% - до 516 миллионов тонн, следует из сценарных условий функционирования экономики РФ на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. В 2028 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, нефтедобыча в РФ вырастет на 1,7% - до 525 миллионов тонн, в 2029 году – сохранится на этом уровне. Консервативный прогноз предполагает снижение добычи нефти в 2026 году на 2,8% - до 497,2 миллиона тонн, а в 2027-2029 годах – роста на 1% ежегодно, до 502,2 миллиона, 507,2 миллиона и 512,2 миллиона тонн соответственно. В прошлом прогнозе в сентябре 2025 года Минэкономразвития в базовом сценарии ожидало роста добычи нефти с газовым конденсатом в России в 2026 году на 1,8% - до 525,2 миллиона тонн. В 2027 и 2028 годах министерство прогнозировало рост нефтедобычи на 1,4% в год – до 532,6 миллиона и 540 миллионов тонн соответственно. В консервативном сценарии добыча ожидалась в 2026 году в 517,7 миллиона тонн (+0,3%), в 2027 году - 518,9 миллиона (+0,2%), в 2028 году - 522,9 миллиона (+0,8%).

https://1prime.ru/20260507/neft-869755121.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, минэкономразвития рф