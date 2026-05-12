Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260512/neft-869867776.html
МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году
МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году - 12.05.2026, ПРАЙМ
МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году
Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что добыча нефти с конденсатом в России в 2026 году незначительно снизится - на 0,08%, до 511 миллионов тонн, а в... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T17:33+0300
2026-05-12T17:33+0300
энергетика
нефть
рф
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_0:242:2783:1807_1920x0_80_0_0_139084bd57de7da81debfcce554bad09.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что добыча нефти с конденсатом в России в 2026 году незначительно снизится - на 0,08%, до 511 миллионов тонн, а в 2027 году вырастет на 1% - до 516 миллионов тонн, следует из сценарных условий функционирования экономики РФ на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. В 2028 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, нефтедобыча в РФ вырастет на 1,7% - до 525 миллионов тонн, в 2029 году – сохранится на этом уровне. Консервативный прогноз предполагает снижение добычи нефти в 2026 году на 2,8% - до 497,2 миллиона тонн, а в 2027-2029 годах – роста на 1% ежегодно, до 502,2 миллиона, 507,2 миллиона и 512,2 миллиона тонн соответственно. В прошлом прогнозе в сентябре 2025 года Минэкономразвития в базовом сценарии ожидало роста добычи нефти с газовым конденсатом в России в 2026 году на 1,8% - до 525,2 миллиона тонн. В 2027 и 2028 годах министерство прогнозировало рост нефтедобычи на 1,4% в год – до 532,6 миллиона и 540 миллионов тонн соответственно. В консервативном сценарии добыча ожидалась в 2026 году в 517,7 миллиона тонн (+0,3%), в 2027 году - 518,9 миллиона (+0,2%), в 2028 году - 522,9 миллиона (+0,8%).
https://1prime.ru/20260507/neft-869755121.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_dec8523b44d60e1978ec9e33ff764e9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, минэкономразвития рф
Энергетика, Нефть, РФ, Минэкономразвития РФ
17:33 12.05.2026
 
МЭР ожидает незначительного снижения добычи нефти с конденсатом в этом году

МЭР ждет, что добыча нефти в России в 2026 году почти не изменится, составит 511 млн тонн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что добыча нефти с конденсатом в России в 2026 году незначительно снизится - на 0,08%, до 511 миллионов тонн, а в 2027 году вырастет на 1% - до 516 миллионов тонн, следует из сценарных условий функционирования экономики РФ на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства.
В 2028 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, нефтедобыча в РФ вырастет на 1,7% - до 525 миллионов тонн, в 2029 году – сохранится на этом уровне.
Консервативный прогноз предполагает снижение добычи нефти в 2026 году на 2,8% - до 497,2 миллиона тонн, а в 2027-2029 годах – роста на 1% ежегодно, до 502,2 миллиона, 507,2 миллиона и 512,2 миллиона тонн соответственно.
В прошлом прогнозе в сентябре 2025 года Минэкономразвития в базовом сценарии ожидало роста добычи нефти с газовым конденсатом в России в 2026 году на 1,8% - до 525,2 миллиона тонн. В 2027 и 2028 годах министерство прогнозировало рост нефтедобычи на 1,4% в год – до 532,6 миллиона и 540 миллионов тонн соответственно.
В консервативном сценарии добыча ожидалась в 2026 году в 517,7 миллиона тонн (+0,3%), в 2027 году - 518,9 миллиона (+0,2%), в 2028 году - 522,9 миллиона (+0,8%).
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Эксперт: ближневосточный конфликт может увеличить инвестиции в добычу нефти
7 мая, 18:38
 
ЭнергетикаНефтьРФМинэкономразвития РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала