QatarEnergy начнет разведку нефти и газа на шельфе в Сирии
2026-05-12T15:20+0300
ДОХА, 12 мая - ПРАЙМ. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy подписала меморандум о взаимопонимании с американскими TotalEnergies, ConocoPhillips, а также Сирийской нефтяной компанией о сотрудничестве в разведке нефти и газа на шельфе Сирии возле побережья Латакии, говорится в поступившем РИА Новости сообщении QatarEnergy. "Подписан меморандум о взаимопонимании QatarEnergy с TotalEnergies, CoconoPhilips и Сирийской нефтяной компанией, который предусматривает проведение технической экспертизы для оценки потенциала "третьего блока" на шельфе Сирии вблизи побережья Латакии", - отмечается в сообщении. QatarEnergy уточнила, что участок недр расположен в Левантийском бассейне в восточной части Средиземного моря у побережья сирийского города Латакии на глубине от 100 до 1,7 тысячи метров.
