СМИ: Гана изучает покупку доли "Лукойла" в блоке в Гвинейском заливе - 13.05.2026, ПРАЙМ

Власти Ганы изучают приобретение доли "Лукойла" в 38% в нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points в Гвинейском заливе, пишет агентство Блумберг. | 13.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-13T19:43+0300

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Власти Ганы изучают приобретение доли "Лукойла" в 38% в нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points в Гвинейском заливе, пишет агентство Блумберг. "Гана предпринимает шаги по выкупу доли ПАО "Лукойл" в морском нефтяном блоке... Эта западноафриканская страна рассматривает возможность использования своего преимущественного права на приобретение доли в 38% попавшей под санкции российской компании в блоке Deepwater Tano Cape Three Points", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Таким образом страна намерена получить больший контроль над будущими объемами добычи в стране, указывается в статье. Как сообщили агентству источники, Гана утверждает, что имеет преимущественное право на эту долю после того, как в январе Carlyle Group согласилась приобрести большую часть международного портфеля "Лукойла", который, вероятно, включает ганский блок. Carlyle отказалась комментировать агентству, намерена ли она приобрести эту долю в рамках сделки по покупке ряда активов у "Лукойла". Российская компания в свою очередь не ответила на запрос агентства, а министерство энергетики Ганы отказалось от комментариев. Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. При этом российская компания отмечала, что это соглашение не является эксклюзивным, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями. Блок Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP) расположен в акватории Ганы в Гвинейском заливе. "Лукойл" вошел в проект весной 2014 года. Оператором проекта выступает Pecan Energies с долей 50%, в консорциум также входят Lukoil Overseas Ghana Tano Limited (38%), ганская Fueltrade (2%) и национальная нефтегазовая корпорация Ганы (GNPC) с долей в 10%.

