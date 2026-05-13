Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Гана изучает покупку доли "Лукойла" в блоке в Гвинейском заливе - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260513/gana-869902897.html
СМИ: Гана изучает покупку доли "Лукойла" в блоке в Гвинейском заливе
СМИ: Гана изучает покупку доли "Лукойла" в блоке в Гвинейском заливе - 13.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Гана изучает покупку доли "Лукойла" в блоке в Гвинейском заливе
Власти Ганы изучают приобретение доли "Лукойла" в 38% в нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points в Гвинейском заливе, пишет агентство Блумберг. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T19:43+0300
2026-05-13T19:43+0300
нефть
гана
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_0cb646a5d137b03c230de5b8b9acf0bf.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Власти Ганы изучают приобретение доли "Лукойла" в 38% в нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points в Гвинейском заливе, пишет агентство Блумберг. "Гана предпринимает шаги по выкупу доли ПАО "Лукойл" в морском нефтяном блоке... Эта западноафриканская страна рассматривает возможность использования своего преимущественного права на приобретение доли в 38% попавшей под санкции российской компании в блоке Deepwater Tano Cape Three Points", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Таким образом страна намерена получить больший контроль над будущими объемами добычи в стране, указывается в статье. Как сообщили агентству источники, Гана утверждает, что имеет преимущественное право на эту долю после того, как в январе Carlyle Group согласилась приобрести большую часть международного портфеля "Лукойла", который, вероятно, включает ганский блок. Carlyle отказалась комментировать агентству, намерена ли она приобрести эту долю в рамках сделки по покупке ряда активов у "Лукойла". Российская компания в свою очередь не ответила на запрос агентства, а министерство энергетики Ганы отказалось от комментариев. Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. При этом российская компания отмечала, что это соглашение не является эксклюзивным, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями. Блок Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP) расположен в акватории Ганы в Гвинейском заливе. "Лукойл" вошел в проект весной 2014 года. Оператором проекта выступает Pecan Energies с долей 50%, в консорциум также входят Lukoil Overseas Ghana Tano Limited (38%), ганская Fueltrade (2%) и национальная нефтегазовая корпорация Ганы (GNPC) с долей в 10%.
https://1prime.ru/20260513/karich-869902449.html
гана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_17e13487018dbaefc694da78db1e48cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, гана, лукойл
Нефть, ГАНА, Лукойл
19:43 13.05.2026
 
СМИ: Гана изучает покупку доли "Лукойла" в блоке в Гвинейском заливе

Bloomberg: Гана изучает покупку доли "Лукойла" в нефтяном блоке в Гвинейском заливе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Лукойл"
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Вывеска "Лукойл" . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Власти Ганы изучают приобретение доли "Лукойла" в 38% в нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points в Гвинейском заливе, пишет агентство Блумберг.
"Гана предпринимает шаги по выкупу доли ПАО "Лукойл" в морском нефтяном блоке... Эта западноафриканская страна рассматривает возможность использования своего преимущественного права на приобретение доли в 38% попавшей под санкции российской компании в блоке Deepwater Tano Cape Three Points", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Таким образом страна намерена получить больший контроль над будущими объемами добычи в стране, указывается в статье.
Как сообщили агентству источники, Гана утверждает, что имеет преимущественное право на эту долю после того, как в январе Carlyle Group согласилась приобрести большую часть международного портфеля "Лукойла", который, вероятно, включает ганский блок.
Carlyle отказалась комментировать агентству, намерена ли она приобрести эту долю в рамках сделки по покупке ряда активов у "Лукойла". Российская компания в свою очередь не ответила на запрос агентства, а министерство энергетики Ганы отказалось от комментариев.
Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. При этом российская компания отмечала, что это соглашение не является эксклюзивным, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями.
Блок Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP) расположен в акватории Ганы в Гвинейском заливе. "Лукойл" вошел в проект весной 2014 года. Оператором проекта выступает Pecan Energies с долей 50%, в консорциум также входят Lukoil Overseas Ghana Tano Limited (38%), ганская Fueltrade (2%) и национальная нефтегазовая корпорация Ганы (GNPC) с долей в 10%.
Работа нефтяных станков - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Карич предложил создать консорциум для выкупа NIS у "Газпром нефти"
19:24
 
НефтьГАНАЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала