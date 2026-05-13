Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле - 13.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260513/gosduma--869891376.html
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле - 13.05.2026, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле
Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T14:15+0300
2026-05-13T14:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
санкт-петербург
михаил мишустин
госдума
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Соглашение было подписано 21 декабря 2025 года на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС и Индонезией. В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией, пояснял в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом средний размер пошлин на отечественную продукцию при экспорте в Индонезию снизится более чем вдвое, сообщается на сайте Минэкономразвития России. А по абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой, в том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства. Правительство РФ рассчитывает, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес, отмечал Мишустин. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, информационно-телекоммуникационные технологии, исследования и разработки и многое другое. При этом бизнес сможет на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции, а потребители получат доступ к качественным товарам по конкурентным ценам, подчеркивал премьер. "По нашим оценкам, в результате соглашения российский бизнес сможет сэкономить до 3 миллиардов рублей в год с учетом неуплаты пошлин. Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию нашей взаимной торговли, и к 2030 году мы ожидаем увеличения наших поставок в Индонезию на 41%", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев. Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой, когда стороны обменяются письменными уведомлениями о завершении необходимых внутригосударственных процедур.
индонезия
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, Госдума, ЕАЭС
14:15 13.05.2026
 
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле

Госдума ратифицировала соглашение между ЕАЭС и Индонезией о свободной торговле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией.
Соглашение было подписано 21 декабря 2025 года на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС и Индонезией. В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией, пояснял в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
При этом средний размер пошлин на отечественную продукцию при экспорте в Индонезию снизится более чем вдвое, сообщается на сайте Минэкономразвития России. А по абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой, в том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства.
Правительство РФ рассчитывает, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес, отмечал Мишустин. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, информационно-телекоммуникационные технологии, исследования и разработки и многое другое.
При этом бизнес сможет на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции, а потребители получат доступ к качественным товарам по конкурентным ценам, подчеркивал премьер.
"По нашим оценкам, в результате соглашения российский бизнес сможет сэкономить до 3 миллиардов рублей в год с учетом неуплаты пошлин. Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию нашей взаимной торговли, и к 2030 году мы ожидаем увеличения наших поставок в Индонезию на 41%", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.
Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой, когда стороны обменяются письменными уведомлениями о завершении необходимых внутригосударственных процедур.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил МишустинГосдумаЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала