https://1prime.ru/20260513/gosduma--869891376.html
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле - 13.05.2026, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле
Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. | 13.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-13T14:15+0300
2026-05-13T14:15+0300
2026-05-13T14:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
санкт-петербург
михаил мишустин
госдума
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Соглашение было подписано 21 декабря 2025 года на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС и Индонезией. В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией, пояснял в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом средний размер пошлин на отечественную продукцию при экспорте в Индонезию снизится более чем вдвое, сообщается на сайте Минэкономразвития России. А по абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой, в том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства. Правительство РФ рассчитывает, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес, отмечал Мишустин. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, информационно-телекоммуникационные технологии, исследования и разработки и многое другое. При этом бизнес сможет на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции, а потребители получат доступ к качественным товарам по конкурентным ценам, подчеркивал премьер. "По нашим оценкам, в результате соглашения российский бизнес сможет сэкономить до 3 миллиардов рублей в год с учетом неуплаты пошлин. Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию нашей взаимной торговли, и к 2030 году мы ожидаем увеличения наших поставок в Индонезию на 41%", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев. Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой, когда стороны обменяются письменными уведомлениями о завершении необходимых внутригосударственных процедур.
индонезия
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, Госдума, ЕАЭС
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле
Госдума ратифицировала соглашение между ЕАЭС и Индонезией о свободной торговле
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией.
Соглашение было подписано 21 декабря 2025 года на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
. Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС
и Индонезией
. В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения
, Белоруссия
, Казахстан
и Киргизия
.
Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией, пояснял в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
При этом средний размер пошлин на отечественную продукцию при экспорте в Индонезию снизится более чем вдвое, сообщается на сайте Минэкономразвития России. А по абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой, в том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства.
Правительство РФ рассчитывает, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес, отмечал Мишустин. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, информационно-телекоммуникационные технологии, исследования и разработки и многое другое.
При этом бизнес сможет на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции, а потребители получат доступ к качественным товарам по конкурентным ценам, подчеркивал премьер.
"По нашим оценкам, в результате соглашения российский бизнес сможет сэкономить до 3 миллиардов рублей в год с учетом неуплаты пошлин. Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию нашей взаимной торговли, и к 2030 году мы ожидаем увеличения наших поставок в Индонезию на 41%", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.
Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой, когда стороны обменяются письменными уведомлениями о завершении необходимых внутригосударственных процедур.