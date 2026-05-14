АТОР: Африка может стать популярным направлением для отдыха россиян - 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T10:40+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Африка может стать популярным направлением для отдыха среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Африка может стать новым туристическим хитом из-за кризиса на Ближнем Востоке. Пока часть туристов и авиакомпаний пересматривают маршруты из-за нестабильности на Ближнем Востоке, Африка быстро набирает популярность", - говорится в сообщении АТОР. По данным UN Tourism (ранее - UNWTO, Всемирная туристская организация ООН), на которые ссылаются в ассоциации, в 2025 году континент принял более 80 миллионов туристов - на 8% больше, чем годом ранее. При этом в отрасли считают, что конфликт на Ближнем Востоке может дополнительно ускорить этот рост. Так, представители African Travel and Tourism Association (ATTA), чьи слова приводят в АТОР, подчеркнули, что многие авиакомпании уже увеличивают число рейсов в Кению, ЮАР и другие страны региона, а часть туристического спроса постепенно смещается в сторону Африки. Отмечается, что африканские страны активно продвигают пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия, локальный опыт и деловой туризм. При этом еще одним фактором спроса названы визовые послабления. Так, все больше стран Африки упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос. В ассоциации отметили, что у континента остаются и проблемы в виде сложной внутренней логистики, дорогих перелетов между странами и зависимости от нескольких крупных авиаузлов. "Но тренд уже заметен: на фоне глобальной нестабильности Африка все активнее претендует на роль одного из новых центров мирового туризма", - заключили в АТОР.

