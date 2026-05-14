Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР: Африка может стать популярным направлением для отдыха россиян - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260514/afrika-869919591.html
АТОР: Африка может стать популярным направлением для отдыха россиян
АТОР: Африка может стать популярным направлением для отдыха россиян - 14.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: Африка может стать популярным направлением для отдыха россиян
Африка может стать популярным направлением для отдыха среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров России | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T10:40+0300
2026-05-14T11:30+0300
туризм
бизнес
ближний восток
африка
кения
атор
оон
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865226888_0:128:2457:1510_1920x0_80_0_0_97b84415254e1b3a7cfb6e9d68c2a352.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Африка может стать популярным направлением для отдыха среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Африка может стать новым туристическим хитом из-за кризиса на Ближнем Востоке. Пока часть туристов и авиакомпаний пересматривают маршруты из-за нестабильности на Ближнем Востоке, Африка быстро набирает популярность", - говорится в сообщении АТОР. По данным UN Tourism (ранее - UNWTO, Всемирная туристская организация ООН), на которые ссылаются в ассоциации, в 2025 году континент принял более 80 миллионов туристов - на 8% больше, чем годом ранее. При этом в отрасли считают, что конфликт на Ближнем Востоке может дополнительно ускорить этот рост. Так, представители African Travel and Tourism Association (ATTA), чьи слова приводят в АТОР, подчеркнули, что многие авиакомпании уже увеличивают число рейсов в Кению, ЮАР и другие страны региона, а часть туристического спроса постепенно смещается в сторону Африки. Отмечается, что африканские страны активно продвигают пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия, локальный опыт и деловой туризм. При этом еще одним фактором спроса названы визовые послабления. Так, все больше стран Африки упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос. В ассоциации отметили, что у континента остаются и проблемы в виде сложной внутренней логистики, дорогих перелетов между странами и зависимости от нескольких крупных авиаузлов. "Но тренд уже заметен: на фоне глобальной нестабильности Африка все активнее претендует на роль одного из новых центров мирового туризма", - заключили в АТОР.
ближний восток
африка
кения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865226888_136:0:2319:1637_1920x0_80_0_0_d9c47d003676962fe2c03a5fdf82bbfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, ближний восток, африка, кения, атор, оон, россия
Туризм, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, Кения, АТОР, ООН, РОССИЯ
10:40 14.05.2026 (обновлено: 11:30 14.05.2026)
 
АТОР: Африка может стать популярным направлением для отдыха россиян

АТОР: Африка может стать популярной для отдыха россиян из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовЗебры пьют из водоема в Кении
Зебры пьют из водоема в Кении - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Зебры пьют из водоема в Кении. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Африка может стать популярным направлением для отдыха среди российских туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Африка может стать новым туристическим хитом из-за кризиса на Ближнем Востоке. Пока часть туристов и авиакомпаний пересматривают маршруты из-за нестабильности на Ближнем Востоке, Африка быстро набирает популярность", - говорится в сообщении АТОР.
По данным UN Tourism (ранее - UNWTO, Всемирная туристская организация ООН), на которые ссылаются в ассоциации, в 2025 году континент принял более 80 миллионов туристов - на 8% больше, чем годом ранее.
При этом в отрасли считают, что конфликт на Ближнем Востоке может дополнительно ускорить этот рост. Так, представители African Travel and Tourism Association (ATTA), чьи слова приводят в АТОР, подчеркнули, что многие авиакомпании уже увеличивают число рейсов в Кению, ЮАР и другие страны региона, а часть туристического спроса постепенно смещается в сторону Африки.
Отмечается, что африканские страны активно продвигают пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия, локальный опыт и деловой туризм. При этом еще одним фактором спроса названы визовые послабления. Так, все больше стран Африки упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос.
В ассоциации отметили, что у континента остаются и проблемы в виде сложной внутренней логистики, дорогих перелетов между странами и зависимости от нескольких крупных авиаузлов.
"Но тренд уже заметен: на фоне глобальной нестабильности Африка все активнее претендует на роль одного из новых центров мирового туризма", - заключили в АТОР.
 
ТуризмБизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКАФРИКАКенияАТОРООНРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала