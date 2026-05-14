"Это опасно": на Западе запаниковали из-за критической ошибки Зеленского - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Это опасно": на Западе запаниковали из-за критической ошибки Зеленского
06:41 14.05.2026 (обновлено: 06:42 14.05.2026)
 
"Это опасно": на Западе запаниковали из-за критической ошибки Зеленского

Spiegel: молчание Зеленского перед лицом коррупционного скандала чрезвычайно опасно

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Реакция Владимира Зеленского молчанием на удар по его репутации из-за разгоревшегося антикоррупционного скандала представляет собой серьёзную угрозу, которая может обернуться катастрофой для него, пишет немецкое издание Spiegel.

"Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. <…> А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента", — указывается в материале.
Тем не менее, стратегия главы украинского руководства выбрать молчание, как отмечает автор материала, не способствует разрешению многочисленного общественного недовольства.
"Владимир Зеленский хранит молчание по этому поводу, и это опасно. <…> Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания", — отмечает он.
На текущей неделе НАБУ и САП обвинили бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации свыше 460 миллионов гривен при возведении элитной недвижимости в Киевской области. По этому делу суд наложил арест на имущество.

Впоследствии ведомства уточнили, что в деле фигурирует еще шесть человек. Имена не разглашаются, но, как информирует издание "Страна.ua", среди них, вероятно, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым в другом коррупционном деле. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, и это, вероятнее всего, Тимур Миндич — близкий товарищ и партнер Владимира Зеленского.

Позже глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует о заключении Ермака под стражу, с возможностью внесения залога в 180 миллионов гривен.

Бывшего главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне разгоревшегося коррупционного скандала в сфере энергетики Украины.
