Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США стали третьим главным экспортером нефти в мире - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260519/ssha-870030524.html
США стали третьим главным экспортером нефти в мире
США стали третьим главным экспортером нефти в мире - 19.05.2026, ПРАЙМ
США стали третьим главным экспортером нефти в мире
США по итогам 2025 года стали третьим главным экспортером нефти в мире, но одновременно они скупали это же сырье по всему миру. Эксперты, опрошенные агентством, | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T05:48+0300
2026-05-19T05:48+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
техас
ближний восток
джо байден
финам
фг "финам"
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870030524.jpg?1779158925
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Мариета Манукян. США по итогам 2025 года стали третьим главным экспортером нефти в мире, но одновременно они скупали это же сырье по всему миру. Эксперты, опрошенные агентством, окрестили происходящее в нефтяной отрасли Америки парадоксом. О том, как он возник и почему один из крупнейших продавцов черного золота ввозит его из других стран, - в материале РИА Новости. ЛЕГКАЯ НЕФТЬ - ЭТО НЕЛЕГКО Основной центр добычи энергоресурсов в США - это Техас. Однако сырье, которое американцы извлекают там, в основном не подходит для переработки в Штатах. Большая часть американских заводов ориентирована на работу с тяжелыми, а не легкими сортами нефти, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. "США экспортируют легкую нефть, а покупают средние тяжелые сорта", - рассказал аналитик. Так, по итогам 2025 года Штаты поставляли миру 3,9 миллиона баррелей в сутки, а покупали - 6,2 миллиона. Эксперт добавил, что около половины нефтеперерабатывающих заводов США находятся на побережье Мексиканского залива в Техасе и Луизиане, они изначально были ориентированы на переработку тяжелых сортов. ПЕРЕСТРОЙКА ПО-АМЕРИКАНСКИ Нефтяной парадокс уходит корнями в 1970-е годы - эпоху мировых энергетических кризисов. Экономический шок заставил США покупать дешевые сорта нефти у Канады, Мексики, Венесуэлы и Ближнего Востока. Однако импортное сырье было тяжелого сорта, и для того, чтобы перерабатывать его в бензин и другие продукты, американцы начали перестраивать свои заводы под заграничный тип нефти, рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Возник парадокс: американские НПЗ оптимизировались под тяжелое импортное сырье, а внутри страны добывалась преимущественно легкая нефть. США начали одновременно экспортировать часть собственной нефти и импортировать тяжелые сорта для своих заводов", - пояснил доцент. БЕНЗИНОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ Сегодня США приходится закупать топливо и горюче-смазочные материалы из других стран по растущим ценам. Так, в апреле импортные энергоресурсы были ввезены по стоимости на 16% выше, чем в марте. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Тогда цены на топливо выросли в большинстве стран мира - и Штатам пришлось импортировать более дорогое сырье. Аналитики, опрошенные РИА Новости, отметили, что из-за растущих цен на нефть компании в США также поднимают цены на продукты из черного золота - например, бензин. "Если на внешнем рынке цена топлива выше, то выгодно все отправлять на экспорт. Компании в стране тоже поднимают цены, чтобы не потерять поставки, чтобы им было что продавать", - пояснил аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. В начале мая средняя цена на бензин в США превысила 4,5 доллара за галлон (около 3,8 литра) и достигла второго максимального значения в истории - дороже топливо стоило только в 2022 году при предыдущем президенте Джо Байдене.
сша
техас
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, техас, ближний восток, джо байден, финам, фг "финам", рэу им. г.в.плеханова
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ТЕХАС, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Джо Байден, Финам, ФГ "ФИНАМ", РЭУ им. Г.В.Плеханова
05:48 19.05.2026
 
США стали третьим главным экспортером нефти в мире

Аналитик Дудченко: США стали третьим главным экспортером нефти в мире

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Мариета Манукян. США по итогам 2025 года стали третьим главным экспортером нефти в мире, но одновременно они скупали это же сырье по всему миру. Эксперты, опрошенные агентством, окрестили происходящее в нефтяной отрасли Америки парадоксом.
О том, как он возник и почему один из крупнейших продавцов черного золота ввозит его из других стран, - в материале РИА Новости.
ЛЕГКАЯ НЕФТЬ - ЭТО НЕЛЕГКО
Основной центр добычи энергоресурсов в США - это Техас. Однако сырье, которое американцы извлекают там, в основном не подходит для переработки в Штатах. Большая часть американских заводов ориентирована на работу с тяжелыми, а не легкими сортами нефти, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
"США экспортируют легкую нефть, а покупают средние тяжелые сорта", - рассказал аналитик. Так, по итогам 2025 года Штаты поставляли миру 3,9 миллиона баррелей в сутки, а покупали - 6,2 миллиона.
Эксперт добавил, что около половины нефтеперерабатывающих заводов США находятся на побережье Мексиканского залива в Техасе и Луизиане, они изначально были ориентированы на переработку тяжелых сортов.
ПЕРЕСТРОЙКА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Нефтяной парадокс уходит корнями в 1970-е годы - эпоху мировых энергетических кризисов. Экономический шок заставил США покупать дешевые сорта нефти у Канады, Мексики, Венесуэлы и Ближнего Востока.
Однако импортное сырье было тяжелого сорта, и для того, чтобы перерабатывать его в бензин и другие продукты, американцы начали перестраивать свои заводы под заграничный тип нефти, рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Возник парадокс: американские НПЗ оптимизировались под тяжелое импортное сырье, а внутри страны добывалась преимущественно легкая нефть. США начали одновременно экспортировать часть собственной нефти и импортировать тяжелые сорта для своих заводов", - пояснил доцент.
БЕНЗИНОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ
Сегодня США приходится закупать топливо и горюче-смазочные материалы из других стран по растущим ценам. Так, в апреле импортные энергоресурсы были ввезены по стоимости на 16% выше, чем в марте.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Тогда цены на топливо выросли в большинстве стран мира - и Штатам пришлось импортировать более дорогое сырье.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, отметили, что из-за растущих цен на нефть компании в США также поднимают цены на продукты из черного золота - например, бензин.
"Если на внешнем рынке цена топлива выше, то выгодно все отправлять на экспорт. Компании в стране тоже поднимают цены, чтобы не потерять поставки, чтобы им было что продавать", - пояснил аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
В начале мая средняя цена на бензин в США превысила 4,5 доллара за галлон (около 3,8 литра) и достигла второго максимального значения в истории - дороже топливо стоило только в 2022 году при предыдущем президенте Джо Байдене.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАТЕХАСБЛИЖНИЙ ВОСТОКДжо БайденФинамФГ "ФИНАМ"РЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала