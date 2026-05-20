Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России - 20.05.2026, ПРАЙМ
Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Мазда" поступила в ведомство в мае. Под этим брендом компания хочет продавать легковые и спортивные автомобили, бензин и электрические аккумуляторы, а также размещать свои автосалоны и осуществлять услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств. Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Мазда" поступила в ведомство в мае. Под этим брендом компания хочет продавать легковые и спортивные автомобили, бензин и электрические аккумуляторы, а также размещать свои автосалоны и осуществлять услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств.
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
БизнесРОССИЯВладивостокMazdaРоспатентСоллерсАвто
 
 
