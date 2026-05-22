Российская нефть востребована во многих странах, заявил Алекперов
2026-05-22T14:05+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российская нефтяная отрасль остается конкурентной на мировом рынке, а ее продукция востребована во многих странах мира, заявил учредитель Фонда региональных социальных программ "Наше будущее", совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов. "Конкуренция на глобальном (нефтяном - ред.) рынке никуда не ушла. Она сохраняется и будет только усиливаться. Потому что наш продукт востребован. Он востребован сегодня всем сообществом. Очень много сегодня стран, население вовлекается в потребление нашего продукта", - сказал Алекперов в интервью ИС "Вести". По словам Алекперова, российская нефтегазовая отрасль сохраняет конкурентоспособность: за последние более чем 30 лет она прошла все этапы развития, устояла перед вызовами и смогла внедрить новые технологии. "Сегодня 96% нашего оборудования - российского производства. Это говорит о силе отрасли", - отметил он.
