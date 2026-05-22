Российская нефть востребована во многих странах, заявил Алекперов - 22.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Российская нефть востребована во многих странах, заявил Алекперов
Российская нефтяная отрасль остается конкурентной на мировом рынке, а ее продукция востребована во многих странах мира, заявил учредитель Фонда региональных... | 22.05.2026, ПРАЙМ
энергетика
нефть
бизнес
вагит алекперов
лукойл
Энергетика, Нефть, Бизнес, Вагит Алекперов, Лукойл
14:05 22.05.2026
 
Российская нефть востребована во многих странах, заявил Алекперов

Алекперов: российская нефтегазовая отрасль остается конкурентной на мировом рынке

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российская нефтяная отрасль остается конкурентной на мировом рынке, а ее продукция востребована во многих странах мира, заявил учредитель Фонда региональных социальных программ "Наше будущее", совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов.
"Конкуренция на глобальном (нефтяном - ред.) рынке никуда не ушла. Она сохраняется и будет только усиливаться. Потому что наш продукт востребован. Он востребован сегодня всем сообществом. Очень много сегодня стран, население вовлекается в потребление нашего продукта", - сказал Алекперов в интервью ИС "Вести".
По словам Алекперова, российская нефтегазовая отрасль сохраняет конкурентоспособность: за последние более чем 30 лет она прошла все этапы развития, устояла перед вызовами и смогла внедрить новые технологии.
"Сегодня 96% нашего оборудования - российского производства. Это говорит о силе отрасли", - отметил он.
ЭнергетикаНефтьБизнесВагит АлекперовЛукойл
 
 
