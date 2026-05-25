Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194042.html
Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев
Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев - 25.05.2026, ПРАЙМ
Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия, заявил зампред Совбеза РФ... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T09:37+0300
2026-05-25T09:38+0300
экономика
россия
общество
армения
москва
ереван
никол пашинян
дмитрий медведев
евразэс
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/19/870193786_0:249:2757:1800_1920x0_80_0_0_b251bc6d8671748ca0bc70031a44b4d2.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. Медведев сообщил, что Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией. "Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС. Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ, хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах. Отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России", - сказал зампред Совбеза РФ. "Это не останется для него и его людей без последствий, включая, конечно, и экономические параметры сотрудничества", - подчеркнул он. Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.
https://1prime.ru/20260522/eaes-870142038.html
армения
москва
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/19/870193786_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_f4e254665e50ee23b226de6caf294f80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , армения, москва, ереван, никол пашинян, дмитрий медведев, евразэс, еаэс, совбез
Экономика, РОССИЯ, Общество , АРМЕНИЯ, МОСКВА, Ереван, Никол Пашинян, Дмитрий Медведев, ЕврАзЭС, ЕАЭС, Совбез
09:37 25.05.2026 (обновлено: 09:38 25.05.2026)
 
Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев

Медведев: Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев сообщил, что Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.
"Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС. Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ, хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах. Отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России", - сказал зампред Совбеза РФ.
"Это не останется для него и его людей без последствий, включая, конечно, и экономические параметры сотрудничества", - подчеркнул он.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Оверчук рассказал, о чем говорит решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС
22 мая, 16:27
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоАРМЕНИЯМОСКВАЕреванНикол ПашинянДмитрий МедведевЕврАзЭСЕАЭССовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала