Пашинян поставил отношения с Россией под прямую угрозу, заявил Медведев
2026-05-25T09:37+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. Медведев сообщил, что Пашинян на посту главы кабмина Армении не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией. "Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС. Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ, хотя именно в рамках ОДКБ Россия всегда готова защитить Армению в признаваемых ею границах. Отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России", - сказал зампред Совбеза РФ. "Это не останется для него и его людей без последствий, включая, конечно, и экономические параметры сотрудничества", - подчеркнул он. Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.
Медведев: Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу