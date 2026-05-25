Народ Армении лишится рынка России, заявил Медведев - 25.05.2026, ПРАЙМ
Народ Армении лишится рынка России, заявил Медведев
Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, | 25.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. Медведев ранее заявил, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. "Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс", - указал зампред Совбеза РФ. "Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей", - добавил он. Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов. Зампред Совбеза предложил премьеру Армении спросить у граждан, готовы ли они к такой цене.
Медведев: народ Армении лишится рынка России в результате курса Пашиняна

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев ранее заявил, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией.
"Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс", - указал зампред Совбеза РФ.
"Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей", - добавил он.
Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов. Зампред Совбеза предложил премьеру Армении спросить у граждан, готовы ли они к такой цене.
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены
23 мая, 11:58
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены
23 мая, 11:58
 
