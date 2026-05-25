Народ Армении лишится рынка России, заявил Медведев

2026-05-25T09:40+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. Медведев ранее заявил, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. "Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс", - указал зампред Совбеза РФ. "Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей", - добавил он. Медведев напомнил, что курс Пашиняна может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов. Зампред Совбеза предложил премьеру Армении спросить у граждан, готовы ли они к такой цене.

