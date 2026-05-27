"Залатать дыры". Почему Европа медлит с закачкой газа на зиму

2026-05-27T07:07+0300

Москва, 27 мая — ПРАЙМ. Европейский газовый рынок оказался на пороге самого серьезного испытания этого десятилетия. Блокировка Ормузского пролива, через который проходит около трети поставок СПГ, наложилась на рекордно низкую заполненность подземных хранилищ (ПХГ). На сколько хватит имеющихся запасов и что будет с ценами на голубое топливо до конца года, разбирался "Прайм".Хранилища пустеют на глазахПо данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21-24 мая заполненность ПХГ — лишь 37-38%, тогда как год назад было 45,2%. В абсолютных величинах это около 40,5 миллиарда кубометров. Особенно удручает динамика стран-лидеров: в Германии — 27%, во Франции — 35, а в Нидерландах — критические 10-11%.При этом темпы закачки в мае самые низкие за все время наблюдений. Всего за весну в хранилища поступило лишь 12,7 миллиарда кубов — на 1,7 миллиарда меньше, чем в 2025-м.Дело в том, что Европа, отказавшись от российских трубопроводных поставок, переориентировалась на СПГ. Но Ормузский пролив заблокирован. А танкеры из Америки, которая обещала бесперебойно снабжать европейцев газом, все чаще разворачиваются в Азию: там платят больше.Цены взяли разгонИ котировки не радуют. В первой половине месяца — 44-49 евро за мегаватт-час, что соответствует примерно 570-590 долларам за тысячу кубометров. Это на 30-40% дороже, чем в январе, и почти в три раза превышает средние показатели 2020-2021-го.Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев оценивает среднегодовую спотовую цену TTF в 40 евро за мегаватт-час, или чуть меньше 500 долларов за тысячу кубов. "Это на 11% выше прошлогодней и на 30% больше ожиданий", — поясняет эксперт.Европейские трейдеры берут за основу пессимистичный сценарий. Энергокомпании активно страхуются, ожидая удвоения цен ближе к зиме.Кризис приближаетсяВ энергетической компании Equinor предупреждают: через один-два месяца ситуация может стать критической. Если блокада Ормузского пролива продлится от одного до трех месяцев, запасов на зиму не хватит. У ЕС есть все шансы столкнуться с критическим дефицитом газа уже в начале отопительного сезона.Европейцы находятся в ловушке ожиданий. Они рассчитывают на скорое открытие пролива и резкое падение цен, чтобы дешево закупить газ. Однако при затяжном конфликте эта стратегия чревата катастрофой.Три сценария выходаУ Европы есть несколько способов залатать дыры, но каждый сопряжен с серьезными проблемами. Первый — поиск энергоносителей подешевле. По словам доцента Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамары Сафоновой, страны ЕС вспомнят о менее экологичных видах топлива, таких как уголь и мазут."Это полностью подтверждает несостоятельность выбранного курса отказа от российского трубопроводного газа и перехода на альтернативную энергетику", — подчеркивает она.Второй вариант — увеличить закупки СПГ, прежде всего у России. ЕС так и делает, вопреки официальной риторике. Особенно востребован СПГ от нового проекта "Новатэк" — "Арктик СПГ-2": 1,2 миллиона тонн за четыре месяца 2026-го, указывает эксперт.Однако с апреля в ЕС вступил в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027-го — и по долгосрочным.Третий вариант, к которому Европа, похоже, склоняется — ждать, когда завершится кризис в Персидском заливе и спотовые цены пойдут вниз. Ведь вся экономика межсезонного хранения топлива строится на том, чтобы купить дешево, а продать, когда цена вырастет, поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Но, если этого не случится, в конце концов закачивать газ в подземные хранилища все равно придется за любые деньги. Контрагенты тоже умеют ждать", — отмечает он.В долгосрочной перспективе Европа рассчитывает на запуск новых СПГ-проектов. Однако, как заявилфинансовый директор Equinor Торгрим Рейтан, восстановление мирового рынка газа будет более длительным, чем нефти.По информации катарской госкомпании QatarEnergy, около 70% экспортных мощностей стран Персидского залива пострадали и на ремонтные работы уйдет от трех до пяти лет.Дешевле не будетТак или иначе, дешевого газа в Европе пока не предвидится.Как отмечает Алексей Белогорьев, при пессимистичном сценарии загрузка ПХГ к 1 ноября не превысит 70-75% вместо требуемых 90. "Это существенно повышает риски нового отопительного сезона и поспособствует дополнительному росту цен к концу года, а особенно — в первом квартале 2027-го", — предупреждает он.Игорь Юшков добавляет: "Российского газа нет, в подземные хранилища закачали мало, а значит, придется компенсировать текущим ежедневным импортом. Это сформирует высокие цены во время отопительного сезона".Дорогие и дефицитны энергоресурсы — триггеры снижения потребления газа, прежде всего промышленностью. Следствие — падение экспорта и новая волна стагфляции в европейской экономике, подводит итог Тамара Сафонова.

