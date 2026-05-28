В Казахстане опровергли слухи о выкупе активов "Лукойла"

Казахстан не ведет переговоров с нефтяной компанией "Лукойл" о выкупе ее доли в проектах "Каламкас-море" и "Хазар" для вывода их из-под санкционного давления,... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T15:24+0300

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Казахстан не ведет переговоров с нефтяной компанией "Лукойл" о выкупе ее доли в проектах "Каламкас-море" и "Хазар" для вывода их из-под санкционного давления, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. В октябре "Лукойл" принял решение о продаже своих зарубежных активов после введения санкций Соединенными Штатами. "Республика Казахстан не проводит никаких переговоров с компанией", - заявил Аккенженов, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли правительство Казахстана выкупить активы "Лукойла", чтобы вывести проекты "Каламкас-море" и "Хазар" из-под санкционного давления. В Казахстане структура "Лукойла", в частности, входит в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Также на Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар".

