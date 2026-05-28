"Транснефть" планирует расширение мощностей нефтепровода ВСТО

"Транснефть" планирует проект расширения мощности нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), но он требует тщательной проработки, сообщил журналистам | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T11:10+0300

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. "Транснефть" планирует проект расширения мощности нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), но он требует тщательной проработки, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев. Система ВСТО, по которой нефть идет на экспорт в страны АТР, работает на своей полной проектной мощности - 80 миллионов тонн нефти в год. "Насчет дальнейшего расширения: надо смотреть ресурсную базу, надо считать экономику. То есть, в планах такие есть задачи, но я сейчас детали не стал бы озвучивать, потому что они требуют проработки более тщательной", - ответил Токарев на вопрос о том, на какой объем планируется расширить ВСТО. Судя по заявкам от нефтяников, экспорт по системе "Транснефти" в 2026 году будет примерно на уровне прошлого года, добавил Токаров.По его словам, в прошлом году показатель в свою очередь также был соизмерим с уровнем 2024 года: "Примерно одна и та же цифра с разницей плюс-минус 10 миллионов тонн".Дивиденды "Транснефти" за 2025 год также будут соизмеримы с дивидендами за 2024 год. "Не обидим, это точно. Все будут довольны", - заверил глава компании."Транснефть" расширяет нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" для роста объема экспорта нефти через порт Козьмино на Дальнем Востоке и собирается завершить эту работу в 2029 году, сообщал в апреле в интервью корпоративному изданию вице-президент компании Сергей Андронов. Трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" была создана для обеспечения транспортировки нефти с месторождений Восточной Сибири на экспорт в Китай через неф­тепровод Сковородино — Мохэ и в другие страны АТР через порт Козьмино, а также на нефтеперерабатывающие заводы в самой России. В частности, по этому нефтепроводу сырье поступает на Хабаровский и Комсомольский НПЗ.

