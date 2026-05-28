Отгрузки нефти в АТР через порт Козьмино вырастут до 50 миллионов тонн

2026-05-28T11:13+0300

АСТАНА, 27 мая - ПРАЙМ. Отгрузки нефти на экспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Козьмино вырастут до 50 миллионов тонн, сообщил журналистам президент компании "Транснефть" Николай Токарев. "При проектной мощности 30 (миллионов тонн в год - ред.) Козьмино в прошлом году завершило на отметке 46. И будет 50. Но это за счет технических мероприятий, которые позволят это сделать", - сказал Токарев.

