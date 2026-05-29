Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС
2026-05-29T16:56+0300
мировая экономика, россия, армения, белоруссия, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, садыр жапаров, еаэс, ес
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС, следует из совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", - говорится в заявлении на сайте Кремля.
Подчеркивается, что данное заявление сделано, "учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза".
"Принимая во внимание действия Республики Армения, направленные на вступление в Европейский союз, в том числе... учитывая существенные риски для экономической безопасности государств - членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам - членам Союза", - говорится в тексте заявления.
