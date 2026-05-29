https://1prime.ru/20260529/eaes-870326615.html

Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС - 29.05.2026, ПРАЙМ

Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

Лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС, следует из совместного | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T16:56+0300

2026-05-29T16:56+0300

2026-05-29T16:58+0300

мировая экономика

россия

армения

белоруссия

киргизия

владимир путин

александр лукашенко

садыр жапаров

еаэс

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС, следует из совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", - говорится в заявлении на сайте Кремля.Подчеркивается, что данное заявление сделано, "учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза"."Принимая во внимание действия Республики Армения, направленные на вступление в Европейский союз, в том числе... учитывая существенные риски для экономической безопасности государств - членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам - членам Союза", - говорится в тексте заявления.

https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html

армения

белоруссия

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, армения, белоруссия, киргизия, владимир путин, александр лукашенко, садыр жапаров, еаэс, ес