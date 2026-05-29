Доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС представят в декабре - 29.05.2026, ПРАЙМ
Доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС представят в декабре
2026-05-29T17:08+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
киргизия
казахстан
владимир путин
александр лукашенко
садыр жапаров
еаэс
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доклад о последствиях приостановления в отношении Армении договора о ЕАЭС представят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре, следует из совместного заявления президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля. "Приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе", - говорится в документе.
17:08 29.05.2026
 
Доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС представят в декабре

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доклад о последствиях приостановления в отношении Армении договора о ЕАЭС представят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре, следует из совместного заявления президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
Совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Кремля.
"Приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе", - говорится в документе.
