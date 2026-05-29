ЕАЭС и Тунис начнут переговоры по условиям беспошлинной торговли

2026-05-29T16:38+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Тунис начнут переговоры по условиям беспошлинной торговли, сообщила в пятницу пресс-служба торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Ранее была сформирована совместная исследовательская группа по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Тунисом. "Главы государств ЕАЭС поддержали предложение об официальном старте переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Тунисской Республикой. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в Астане", - говорится в сообщении. По экспертным оценкам, уровень делового партнерства ЕАЭС и Туниса демонстрирует высокий нереализованный потенциал, указали в ЕЭК. "Комиссия выделила следующие ключевые товарные группы стран ЕАЭС с наибольшими возможностями роста поставок на тунисский рынок: это продовольствие, металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс и потребительский сектор", - добавили там.

