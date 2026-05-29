https://1prime.ru/20260529/lukashenko-870305510.html

Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения

Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения - 29.05.2026, ПРАЙМ

Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T07:58+0300

2026-05-29T07:58+0300

2026-05-29T08:34+0300

экономика

россия

мировая экономика

белоруссия

казахстан

киргизия

александр лукашенко

владимир путин

касым-жомарт токаев

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870305510.jpg?1780032871

МИНСК, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного экономического объединения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. По информации пресс-службы, Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравление членам Высшего Евразийского экономического совета - президентам России, Казахстана и Киргизии Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову. Поздравление также направлено председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву. "За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов", - процитировали в пресс-службе поздравление. Лукашенко напомнил, что в этом году начинается новый этап интеграционного сотрудничества. "Переходим к практической реализации декларации "Евразийский экономический путь", которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года", - говорится в поздравлении. Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера.

белоруссия

казахстан

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, белоруссия, казахстан, киргизия, александр лукашенко, владимир путин, касым-жомарт токаев, еаэс, евразийская экономическая комиссия