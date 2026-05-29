Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/lukashenko-870305510.html
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения - 29.05.2026, ПРАЙМ
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T07:58+0300
2026-05-29T08:34+0300
экономика
россия
мировая экономика
белоруссия
казахстан
киргизия
александр лукашенко
владимир путин
касым-жомарт токаев
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870305510.jpg?1780032871
МИНСК, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного экономического объединения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. По информации пресс-службы, Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравление членам Высшего Евразийского экономического совета - президентам России, Казахстана и Киргизии Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову. Поздравление также направлено председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву. "За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов", - процитировали в пресс-службе поздравление. Лукашенко напомнил, что в этом году начинается новый этап интеграционного сотрудничества. "Переходим к практической реализации декларации "Евразийский экономический путь", которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года", - говорится в поздравлении. Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера.
белоруссия
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, белоруссия, казахстан, киргизия, александр лукашенко, владимир путин, касым-жомарт токаев, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
07:58 29.05.2026 (обновлено: 08:34 29.05.2026)
 
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения

Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного экономического объединения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного экономического объединения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
По информации пресс-службы, Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравление членам Высшего Евразийского экономического совета - президентам России, Казахстана и Киргизии Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову. Поздравление также направлено председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву.
"За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Лукашенко напомнил, что в этом году начинается новый этап интеграционного сотрудничества.
"Переходим к практической реализации декларации "Евразийский экономический путь", которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года", - говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала