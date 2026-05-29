https://1prime.ru/20260529/lukashenko-870305510.html
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения - 29.05.2026, ПРАЙМ
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T07:58+0300
2026-05-29T07:58+0300
2026-05-29T08:34+0300
экономика
россия
мировая экономика
белоруссия
казахстан
киргизия
александр лукашенко
владимир путин
касым-жомарт токаев
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870305510.jpg?1780032871
МИНСК, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного экономического объединения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. По информации пресс-службы, Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравление членам Высшего Евразийского экономического совета - президентам России, Казахстана и Киргизии Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову. Поздравление также направлено председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву. "За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов", - процитировали в пресс-службе поздравление. Лукашенко напомнил, что в этом году начинается новый этап интеграционного сотрудничества. "Переходим к практической реализации декларации "Евразийский экономический путь", которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года", - говорится в поздравлении. Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера.
белоруссия
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, белоруссия, казахстан, киргизия, александр лукашенко, владимир путин, касым-жомарт токаев, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного объединения
Лукашенко назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного экономического объединения
МИНСК, 29 мая – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня Евразийского экономического союза назвал ЕАЭС примером мирного и созидательного экономического объединения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
По информации пресс-службы, Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравление членам Высшего Евразийского экономического совета - президентам России, Казахстана и Киргизии Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову. Поздравление также направлено председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву.
"За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Лукашенко напомнил, что в этом году начинается новый этап интеграционного сотрудничества.
"Переходим к практической реализации декларации "Евразийский экономический путь", которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года", - говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера.