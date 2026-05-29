Куба поблагодарила Россию за помощь с поставками нефти

Куба благодарна России за помощь с поставками нефти в условиях энергетической блокады против островного государства, заявил вице-президент республики Сальвадор...

2026-05-29T14:05+0300

АСТАНА, 29 мая — ПРАЙМ. Куба благодарна России за помощь с поставками нефти в условиях энергетической блокады против островного государства, заявил вице-президент республики Сальвадор Вальдес Меса. "С начала текущего года в нашу страну прибыло лишь одно судно со 100 тысячами тонн нефти. Это стало возможным благодаря помощи Российской Федерации, которой мы выражаем искреннюю благодарность", — сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.Вице-президент Кубы выразил благодарность странам ЕАЭС за солидарность в условиях давления со стороны США."Несмотря на агрессию, Куба не одинока. Мы благодарим все страны-члены союза за постоянные проявления солидарности, которые мы получаем", - сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

