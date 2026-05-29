https://1prime.ru/20260529/putin-870332416.html
Путин рассказал, что потеряет Армения при выходе из ЕАЭС
Путин рассказал, что потеряет Армения при выходе из ЕАЭС - 29.05.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал, что потеряет Армения при выходе из ЕАЭС
Армения при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением, заявил... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T19:01+0300
2026-05-29T19:01+0300
2026-05-29T20:17+0300
мировая экономика
россия
армения
казахстан
ереван
владимир путин
никол пашинян
юрий ушаков
еаэс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1c/870279506_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_75ceca5c33fdfc36c1b596e774a0acc6.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Армения при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением, заявил президент России Владимир Путин. "Участие в соглашениях о свободной торговле – они будут закрыты", – сказал он о возможном выходе Армении из ЕАЭС на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html
армения
казахстан
ереван
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1c/870279506_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9835521d90a34e560a8594d42b097d2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, армения, казахстан, ереван, владимир путин, никол пашинян, юрий ушаков, еаэс, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян, Юрий Ушаков, ЕАЭС, ЕС
Путин рассказал, что потеряет Армения при выходе из ЕАЭС
Путин: Армения при выходе из ЕАЭС потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле