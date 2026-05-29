Путин рассказал, что потеряет Армения при выходе из ЕАЭС

2026-05-29T19:01+0300

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Армения при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением, заявил президент России Владимир Путин. "Участие в соглашениях о свободной торговле – они будут закрыты", – сказал он о возможном выходе Армении из ЕАЭС на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.

