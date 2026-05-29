https://1prime.ru/20260529/putin-870332564.html
Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин
Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ
Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин
Фитосанитарные нормы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гораздо более жесткие, чем в Европе, включая ограничения по генетически модифицированным... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T19:11+0300
2026-05-29T19:11+0300
2026-05-29T20:18+0300
мировая экономика
общество
европа
рф
казахстан
владимир путин
евразэс
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a3600bf630a0681d049808e1f54a9e1c.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Фитосанитарные нормы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гораздо более жесткие, чем в Европе, включая ограничения по генетически модифицированным организмам (ГМО), заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. "В России еще с Советского Союза, а значит и для всех стран ЕврАзЭС сегодняшних, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты... И мы вынуждены это учитывать", - сказал Путин журналистам. Президент подчеркнул, что пока нет глубоких исследований по последствиям употребления генно-модифицированных продуктов для человека, а технические нормативы в ЕАЭС и в Европе разные.
https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html
европа
рф
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ba16926d481e181596c3755b33b33286.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , европа, рф, казахстан, владимир путин, евразэс, еаэс
Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, РФ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, ЕврАзЭС, ЕАЭС
Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин
Путин: фитосанитарные нормы и ограничения ГМО в ЕАЭС гораздо жестче, чем в ЕС