Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин - 29.05.2026, ПРАЙМ
Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Фитосанитарные нормы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гораздо более жесткие, чем в Европе, включая ограничения по генетически модифицированным организмам (ГМО), заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. "В России еще с Советского Союза, а значит и для всех стран ЕврАзЭС сегодняшних, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты... И мы вынуждены это учитывать", - сказал Путин журналистам. Президент подчеркнул, что пока нет глубоких исследований по последствиям употребления генно-модифицированных продуктов для человека, а технические нормативы в ЕАЭС и в Европе разные.
19:11 29.05.2026 (обновлено: 20:18 29.05.2026)
 
Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин

Путин: фитосанитарные нормы и ограничения ГМО в ЕАЭС гораздо жестче, чем в ЕС

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Фитосанитарные нормы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гораздо более жесткие, чем в Европе, включая ограничения по генетически модифицированным организмам (ГМО), заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"В России еще с Советского Союза, а значит и для всех стран ЕврАзЭС сегодняшних, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты... И мы вынуждены это учитывать", - сказал Путин журналистам.
Президент подчеркнул, что пока нет глубоких исследований по последствиям употребления генно-модифицированных продуктов для человека, а технические нормативы в ЕАЭС и в Европе разные.
Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин
