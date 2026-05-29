Фитосанитарные нормы в ЕАЭС гораздо жестче, чем в Европе, заявил Путин

2026-05-29T19:11+0300

АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Фитосанитарные нормы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гораздо более жесткие, чем в Европе, включая ограничения по генетически модифицированным организмам (ГМО), заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. "В России еще с Советского Союза, а значит и для всех стран ЕврАзЭС сегодняшних, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты... И мы вынуждены это учитывать", - сказал Путин журналистам. Президент подчеркнул, что пока нет глубоких исследований по последствиям употребления генно-модифицированных продуктов для человека, а технические нормативы в ЕАЭС и в Европе разные.

мировая экономика, общество , европа, рф, казахстан, владимир путин, евразэс, еаэс