Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/putin-870333683.html
Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении
Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении - 29.05.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении
Доля инвестиций российского капитала в Армении составляет больше 86%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T20:38+0300
2026-05-29T20:38+0300
экономика
россия
армения
казахстан
рф
владимир путин
никол пашинян
юрий ушаков
еаэс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля инвестиций российского капитала в Армении составляет больше 86%, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также он принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане. "Теперь активное инвестирование: по данным банка ЕврАзЭс, накопленные инвестиции в Армению - 4,9 миллиарда долларов, из них 86% - российского происхождения. Это без учета капиталов российского происхождения, то есть не впрямую из России", - сказал Путин журналистам. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
https://1prime.ru/20260529/putin-870332126.html
армения
казахстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, казахстан, рф, владимир путин, никол пашинян, юрий ушаков, еаэс, ес, евразэс
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин, Никол Пашинян, Юрий Ушаков, ЕАЭС, ЕС, ЕврАзЭС
20:38 29.05.2026
 
Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении

Путин: доля инвестиций российского капитала в Армении выше 86%

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля инвестиций российского капитала в Армении составляет больше 86%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также он принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
"Теперь активное инвестирование: по данным банка ЕврАзЭс, накопленные инвестиции в Армению - 4,9 миллиарда долларов, из них 86% - российского происхождения. Это без учета капиталов российского происхождения, то есть не впрямую из России", - сказал Путин журналистам.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Европа проиграла от отказа от российских энергоносителей, заявил Путин
20:15
 
ЭкономикаРОССИЯАРМЕНИЯКАЗАХСТАНРФВладимир ПутинНикол ПашинянЮрий УшаковЕАЭСЕСЕврАзЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала