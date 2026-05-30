Платежи за импорт из стран ЕАЭС начнут осуществляться с июля - 30.05.2026, ПРАЙМ
Платежи за импорт из стран ЕАЭС начнут осуществляться с июля
Платежи за импорт из стран ЕАЭС начнут осуществляться с июля
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Импортеры начнут вносить обеспечительный платеж в рамках системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с 1 июля, если товар ввезен из стран ЕАЭС с 1 июня до 30 июня 2026 года, и с 1 ноября, если ввоз товара был с 1 июня до 31 октября 2026 года из Белоруссии, соответствующее постановление подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. СПОТ – национальная система подтверждения ожидания поставки товаров из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) российским импортерам. Она позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы. Полномасштабный ее запуск запланирован на 1 июня 2026 года. "Установить, что в отношении товаров, на которые распространяются положения законодательства Российской Федерации о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров, обеспечительный платеж не подлежит внесению в следующих случаях: ввоз с 1 по 30 июня 2026 года товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена Евразийского экономического союза", - говорится в распоряжении. "Ввоз с 1 июня по 31 октября 2026 года на территорию Российской Федерации с территории Республики Белоруссия через российско-белорусский участок государственной границы Российской Федерации товаров, поставщиком которых является организация или индивидуальный предприниматель, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством Республики Белоруссия", - отмечается в документе. Оператором СПОТ выступает ФНС России. В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, в свою очередь, проверяет этот QR-код. Уплата обеспечительного платежа по косвенным налогам (НДС и акцизам) предусмотрена законом о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Такая система создается в целях борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов.
Платежи за импорт из стран ЕАЭС начнут осуществляться с июля

Платежи за импорт в рамках СПОТ из стран ЕАЭС начнут осуществляться с июля 2026 года

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Импортеры начнут вносить обеспечительный платеж в рамках системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с 1 июля, если товар ввезен из стран ЕАЭС с 1 июня до 30 июня 2026 года, и с 1 ноября, если ввоз товара был с 1 июня до 31 октября 2026 года из Белоруссии, соответствующее постановление подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
СПОТ – национальная система подтверждения ожидания поставки товаров из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) российским импортерам. Она позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы. Полномасштабный ее запуск запланирован на 1 июня 2026 года.
"Установить, что в отношении товаров, на которые распространяются положения законодательства Российской Федерации о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров, обеспечительный платеж не подлежит внесению в следующих случаях: ввоз с 1 по 30 июня 2026 года товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена Евразийского экономического союза", - говорится в распоряжении.
"Ввоз с 1 июня по 31 октября 2026 года на территорию Российской Федерации с территории Республики Белоруссия через российско-белорусский участок государственной границы Российской Федерации товаров, поставщиком которых является организация или индивидуальный предприниматель, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством Республики Белоруссия", - отмечается в документе.
Оператором СПОТ выступает ФНС России.
В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, в свою очередь, проверяет этот QR-код.
Уплата обеспечительного платежа по косвенным налогам (НДС и акцизам) предусмотрена законом о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Такая система создается в целях борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов.
