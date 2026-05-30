Правительство установило отсрочку оплаты обеспечительного платежа на месяц - 30.05.2026, ПРАЙМ
Правительство установило отсрочку оплаты обеспечительного платежа на месяц
2026-05-30T16:10+0300
2026-05-30T16:11+0300
16:10 30.05.2026 (обновлено: 16:11 30.05.2026)
 
Правительство установило отсрочку оплаты обеспечительного платежа на месяц

Правительство установило отсрочку оплаты обеспечительного платежа на месяц для импортеров

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ установило отсрочку оплаты обеспечительного платежа на месяц для импортеров, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
С 1 июня для российских импортеров начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
"Механизм СПОТ состоит из двух базовых инструментов: документа о предстоящей поставке и обеспечительного платежа. Чтобы введение нового порядка прошло для импортеров в наиболее комфортном режиме, правительство приняло решение установить переходный период для оплаты обеспечительного платежа. Отсрочка составит один месяц", - сообщили в аппарате.
Так, начиная с 1 июня, чтобы ввезти товар в Россию, импортеру необходимо получить специальный QR-код. Для этого он должен за два дня до пересечения границы сформировать электронный документ с информацией о предстоящей поставке товаров.
В аппарате уточнили, что вносить обеспечительный платеж нужно будет в отношении тех грузов, которые начнут пересекать границу с 1 июля. При этом для импорта, ввезенного через российско-белорусский участок границы, отсрочка по платежу будет действовать до 31 октября.
Размер обеспечительного платежа равен сумме косвенных налогов - НДС и акцизы. Предусмотрены исключения для отдельных групп импортеров и товарных групп.
"Механизм СПОТ предполагает вовлечение в легальный оборот товаров из "серой зоны" экономики, связанной с цепочками безналогового ввоза товаров из других стран. Новый порядок призван создать равные конкурентные условия для внутреннего рынка", - сказал Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата.
После 1 июня мобильные таможенные группы будут проверять выданные QR-коды. Индивидуальный код свидетельствует о реальности получателя и легальности поставки.
