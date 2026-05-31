Армению ждет кризис, если власти сохранят позиции, заявил Кочарян

2026-05-31T22:52+0300

ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Армению ждет экономический кризис, если нынешние власти по итогам парламентских выборов 7 июня сохранят свои позиции, считает экс-президент страны Роберт Кочарян. По его словам, власти поставили страну перед угрозой новых экономических проблем. "Сегодня наша экономика существенно зависит от экономики ЕАЭС", - заявил Кочарян в ходе предвыборного митинга в Ереване. По его словам, проблемы с ЕАЭС не пройдут бесследно для народа. "И если каким-то чудом эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе", - подчеркнул Кочарян. Он отметил, что по непонятной причине Армению искусственно превращают во врага России. "Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины. Нам это не нужно. Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с США. Нам нужно "и-и", а не "или-или". Это возможно сделать. Просто нужно перестать играть на противоречиях великих держав, провоцировать великие державы и подставлять под удар собственный народ", - заявил Кочарян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.

