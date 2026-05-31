Армению ждет кризис, если власти сохранят позиции, заявил Кочарян
Армению ждет кризис, если власти сохранят позиции, заявил Кочарян
экономика
мировая экономика
армения
ереван
украина
никол пашинян
владимир путин
юрий ушаков
еаэс
ес
22:52 31.05.2026
 
Армению ждет кризис, если власти сохранят позиции, заявил Кочарян

Экс-президент Кочарян: Армению ждет кризис, если власти сохранят позиции

ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Армению ждет экономический кризис, если нынешние власти по итогам парламентских выборов 7 июня сохранят свои позиции, считает экс-президент страны Роберт Кочарян.
По его словам, власти поставили страну перед угрозой новых экономических проблем.
"Сегодня наша экономика существенно зависит от экономики ЕАЭС", - заявил Кочарян в ходе предвыборного митинга в Ереване.
По его словам, проблемы с ЕАЭС не пройдут бесследно для народа.
"И если каким-то чудом эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе", - подчеркнул Кочарян.
Он отметил, что по непонятной причине Армению искусственно превращают во врага России.
"Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины. Нам это не нужно. Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европой, и с США. Нам нужно "и-и", а не "или-или". Это возможно сделать. Просто нужно перестать играть на противоречиях великих держав, провоцировать великие державы и подставлять под удар собственный народ", - заявил Кочарян.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
