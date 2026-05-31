Россия не хочет обострения ситуации с газом в Армении, заявил Оверчук - 31.05.2026, ПРАЙМ
Россия не хочет обострения ситуации с газом в Армении, заявил Оверчук
Энергетика, Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, РФ, Ереван, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, Владимир Путин, ЕАЭС, ЕС, "Веди", Сергей Цивилев
Россия не хочет обострения ситуации с газом в Армении, заявил Оверчук

Оверчук: в Армении может сложиться сложная ситуация с газом при прекращении поставок из РФ

МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. В Армении может сложиться непростая ситуация с газом в случае прекращения поставок из России, и Россия не хочет обострения этой ситуации, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
По словам Оверчука, в Армении не будет другого газа, кроме российского. Вопрос только в том, откуда республика будет получать этот газ.
"Им (Армении) всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода. Поэтому в Армении будет ситуация очень сложная. Мы этого не хотим", — сказал вице-премьер в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что ВВП Армении растет благодаря энергоресурсам из РФ, и нужно посмотреть, что будет, если Ереван попробует заместить их европейскими.
Двадцать седьмого мая МИД РФ сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
В пятницу в ходе саммита ЕАЭС в Астане вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что республика намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств - членов ЕАЭС.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
ВВП Армении растет благодаря энергоресурсам из России, заявил Цивилев
