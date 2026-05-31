https://1prime.ru/20260531/zelenskiy-870356789.html

"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами

"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами - 31.05.2026, ПРАЙМ

"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами

Владимир Зеленский должен как можно скорее быть лишен ордена Белого орла, и Варшава должна полностью прекратить транзит западного вооружения на Украину через... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T07:26+0300

2026-05-31T07:26+0300

2026-05-31T07:29+0300

спецоперация на украине

сейм

нато

владимир зеленский

андрей мельник

кароль навроцкий

киевская область

украина

польша

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен как можно скорее быть лишен ордена Белого орла, и Варшава должна полностью прекратить транзит западного вооружения на Украину через главный логистический узел в Жешуве, заявил депутат Сейма Влодзимеж Скалик на платформе X."Это неслыханный скандал. <…> Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше", — прокомментировал политик участие главы киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.Парламентарий также отметил, что лишение Зеленского награды не единственная мера, которую необходимо принять. Он добавил, что необходимо применить более радикальные меры в отношении Киева, включая полное закрытие основных транзитных путей НАТО через территорию Польши."Лишение Зеленского ордена — это первый шаг. Пора сделать следующие. Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (Жешув-Ясенка, аэропорт переброски военной и гуманитарной помощи НАТО Киеву. — Прим. ред.). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война", — подытожил Скалик.Орден Белого орла — высшая и древнейшая государственная награда Польши. Зеленский был награжден им 5 апреля 2023 года во время официального визита в страну.Глава украинского режима в понедельник участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. По информации издания "Страна.ua", власти могут провести перезахоронение на Украине ряда почитаемых киевским режимом деятелей, таких как лидеры ОУН* Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец.После этого инцидента президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть возможность лишения Зеленского высшей награды страны, выражая недовольство героизацией преступников украинским руководством.* Запрещенная на территории России террористическая организация.

https://1prime.ru/20260531/putin-870356540.html

https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870342282.html

https://1prime.ru/20260531/zapad-870356252.html

киевская область

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сейм, нато, владимир зеленский, андрей мельник, кароль навроцкий, киевская область, украина, польша, общество , мировая экономика