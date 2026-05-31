Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260531/zelenskiy-870356789.html
"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами
"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами - 31.05.2026, ПРАЙМ
"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами
Владимир Зеленский должен как можно скорее быть лишен ордена Белого орла, и Варшава должна полностью прекратить транзит западного вооружения на Украину через... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T07:26+0300
2026-05-31T07:29+0300
спецоперация на украине
сейм
нато
владимир зеленский
андрей мельник
кароль навроцкий
киевская область
украина
польша
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен как можно скорее быть лишен ордена Белого орла, и Варшава должна полностью прекратить транзит западного вооружения на Украину через главный логистический узел в Жешуве, заявил депутат Сейма Влодзимеж Скалик на платформе X."Это неслыханный скандал. &lt;…&gt; Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше", — прокомментировал политик участие главы киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.Парламентарий также отметил, что лишение Зеленского награды не единственная мера, которую необходимо принять. Он добавил, что необходимо применить более радикальные меры в отношении Киева, включая полное закрытие основных транзитных путей НАТО через территорию Польши."Лишение Зеленского ордена — это первый шаг. Пора сделать следующие. Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (Жешув-Ясенка, аэропорт переброски военной и гуманитарной помощи НАТО Киеву. — Прим. ред.). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война", — подытожил Скалик.Орден Белого орла — высшая и древнейшая государственная награда Польши. Зеленский был награжден им 5 апреля 2023 года во время официального визита в страну.Глава украинского режима в понедельник участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. По информации издания "Страна.ua", власти могут провести перезахоронение на Украине ряда почитаемых киевским режимом деятелей, таких как лидеры ОУН* Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец.После этого инцидента президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть возможность лишения Зеленского высшей награды страны, выражая недовольство героизацией преступников украинским руководством.* Запрещенная на территории России террористическая организация.
https://1prime.ru/20260531/putin-870356540.html
https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870342282.html
https://1prime.ru/20260531/zapad-870356252.html
киевская область
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сейм, нато, владимир зеленский, андрей мельник, кароль навроцкий, киевская область, украина, польша, общество , мировая экономика
Спецоперация на Украине, Сейм, НАТО, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Кароль Навроцкий, Киевская область, УКРАИНА, ПОЛЬША, Общество , Мировая экономика
07:26 31.05.2026 (обновлено: 07:29 31.05.2026)
 
"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами

Депутат Скалик: Зеленский провоцирует Польшу перекрыть поставки вооружений из Жешува

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен как можно скорее быть лишен ордена Белого орла, и Варшава должна полностью прекратить транзит западного вооружения на Украину через главный логистический узел в Жешуве, заявил депутат Сейма Влодзимеж Скалик на платформе X.

"Это неслыханный скандал. <…> Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше", — прокомментировал политик участие главы киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен
07:25
Парламентарий также отметил, что лишение Зеленского награды не единственная мера, которую необходимо принять. Он добавил, что необходимо применить более радикальные меры в отношении Киева, включая полное закрытие основных транзитных путей НАТО через территорию Польши.
"Лишение Зеленского ордена — это первый шаг. Пора сделать следующие. Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (Жешув-Ясенка, аэропорт переброски военной и гуманитарной помощи НАТО Киеву. — Прим. ред.). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война", — подытожил Скалик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе
Вчера, 07:12
Орден Белого орла — высшая и древнейшая государственная награда Польши. Зеленский был награжден им 5 апреля 2023 года во время официального визита в страну.

Глава украинского режима в понедельник участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. По информации издания "Страна.ua", власти могут провести перезахоронение на Украине ряда почитаемых киевским режимом деятелей, таких как лидеры ОУН* Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец.

После этого инцидента президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть возможность лишения Зеленского высшей награды страны, выражая недовольство героизацией преступников украинским руководством.
Флаги Украины и Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
"Не могу поверить!" на Западе возмутились из-за решения по Украине
07:21
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
 
Спецоперация на УкраинеСеймНАТОВладимир ЗеленскийАндрей МельникКароль НавроцкийКиевская областьУКРАИНАПОЛЬШАОбществоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала