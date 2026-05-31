"Неслыханный скандал": в Польше пригрозили Зеленскому жесткими мерами
Депутат Скалик: Зеленский провоцирует Польшу перекрыть поставки вооружений из Жешува
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен как можно скорее быть лишен ордена Белого орла, и Варшава должна полностью прекратить транзит западного вооружения на Украину через главный логистический узел в Жешуве, заявил депутат Сейма Влодзимеж Скалик на платформе X.
"Это неслыханный скандал. <…> Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной. Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше", — прокомментировал политик участие главы киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.
Парламентарий также отметил, что лишение Зеленского награды не единственная мера, которую необходимо принять. Он добавил, что необходимо применить более радикальные меры в отношении Киева, включая полное закрытие основных транзитных путей НАТО через территорию Польши.
"Лишение Зеленского ордена — это первый шаг. Пора сделать следующие. Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку (Жешув-Ясенка, аэропорт переброски военной и гуманитарной помощи НАТО Киеву. — Прим. ред.). Необходимо пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе. И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война", — подытожил Скалик.
Орден Белого орла — высшая и древнейшая государственная награда Польши. Зеленский был награжден им 5 апреля 2023 года во время официального визита в страну.
Глава украинского режима в понедельник участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. По информации издания "Страна.ua", власти могут провести перезахоронение на Украине ряда почитаемых киевским режимом деятелей, таких как лидеры ОУН* Степан Бандера, Андрей Мельник и Евгений Коновалец.
После этого инцидента президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть возможность лишения Зеленского высшей награды страны, выражая недовольство героизацией преступников украинским руководством.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.