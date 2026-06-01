https://1prime.ru/20260601/ssha-870372034.html
США закрыли лазейку для экспорта чипов из стран под оружейным эмбарго
США закрыли лазейку для экспорта чипов из стран под оружейным эмбарго - 01.06.2026, ПРАЙМ
США закрыли лазейку для экспорта чипов из стран под оружейным эмбарго
Соединенные Штаты закрыли потенциальную правовую лазейку, позволявшую экспортировать передовые чипы компаниям из стран под оружейным эмбарго США, даже если эти... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T01:10+0300
2026-06-01T01:10+0300
2026-06-01T01:10+0300
нефть
экономика
сша
макао
китай
джо байден
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870372034.jpg?1780265401
ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты закрыли потенциальную правовую лазейку, позволявшую экспортировать передовые чипы компаниям из стран под оружейным эмбарго США, даже если эти компании находятся за пределами таких государств, заявило бюро промышленности и безопасности американского минторга.
"В последнее время в бюро поступали вопросы о том, продолжает ли применяться ранее установленное в ноябре 2023 года лицензионное требование для передовых вычислительных изделий, поставляемых компаниям, зарегистрированным в странах группы D:5 и Макао, но расположенным за пределами юрисдикций, на которые до Правила о распространении ИИ уже распространялось требование лицензии. Ответ: да", - говорится в разъяснительной инструкции бюро.
В бюро уточнили, что для сделок с компаниями, головной офис которых находится в указанных странах, потребуется отдельная лицензия независимо от того, где такие компании расположены.
"Добросовестные операторы центров обработки данных, чья деятельность в иных отношениях соответствует правилам экспортного администрирования, не обязаны прекращать текущее использование, хранение, утилизацию или обслуживание продвинутых компьютерных изделий в связи с настоящей инструкцией", - говорится в документе.
В январе 2025 года администрация бывшего президента Джо Байдена создала трехуровневую систему контроля за экспортом продвинутых ИИ-чипов. В рамках этой системы в отношении стран под оружейным эмбарго США, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, действовали самые жесткие ограничения.
Позже администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет обеспечивать исполнение требований, введенных при Байдене, хотя формально они так и не были отменены. Это создало неопределенность относительно того, какие правила подлежат исполнению.
сша
макао
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, макао, китай, джо байден, дональд трамп
Нефть, Экономика, США, МАКАО, КИТАЙ, Джо Байден, Дональд Трамп
США закрыли лазейку для экспорта чипов из стран под оружейным эмбарго
Минторг: США закрыли лазейку для экспорта чипов из стран под оружейным эмбарго
ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты закрыли потенциальную правовую лазейку, позволявшую экспортировать передовые чипы компаниям из стран под оружейным эмбарго США, даже если эти компании находятся за пределами таких государств, заявило бюро промышленности и безопасности американского минторга.
"В последнее время в бюро поступали вопросы о том, продолжает ли применяться ранее установленное в ноябре 2023 года лицензионное требование для передовых вычислительных изделий, поставляемых компаниям, зарегистрированным в странах группы D:5 и Макао, но расположенным за пределами юрисдикций, на которые до Правила о распространении ИИ уже распространялось требование лицензии. Ответ: да", - говорится в разъяснительной инструкции бюро.
В бюро уточнили, что для сделок с компаниями, головной офис которых находится в указанных странах, потребуется отдельная лицензия независимо от того, где такие компании расположены.
"Добросовестные операторы центров обработки данных, чья деятельность в иных отношениях соответствует правилам экспортного администрирования, не обязаны прекращать текущее использование, хранение, утилизацию или обслуживание продвинутых компьютерных изделий в связи с настоящей инструкцией", - говорится в документе.
В январе 2025 года администрация бывшего президента Джо Байдена создала трехуровневую систему контроля за экспортом продвинутых ИИ-чипов. В рамках этой системы в отношении стран под оружейным эмбарго США, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, действовали самые жесткие ограничения.
Позже администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет обеспечивать исполнение требований, введенных при Байдене, хотя формально они так и не были отменены. Это создало неопределенность относительно того, какие правила подлежат исполнению.