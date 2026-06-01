США закрыли лазейку для экспорта чипов из стран под оружейным эмбарго

2026-06-01T01:10+0300

ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты закрыли потенциальную правовую лазейку, позволявшую экспортировать передовые чипы компаниям из стран под оружейным эмбарго США, даже если эти компании находятся за пределами таких государств, заявило бюро промышленности и безопасности американского минторга. "В последнее время в бюро поступали вопросы о том, продолжает ли применяться ранее установленное в ноябре 2023 года лицензионное требование для передовых вычислительных изделий, поставляемых компаниям, зарегистрированным в странах группы D:5 и Макао, но расположенным за пределами юрисдикций, на которые до Правила о распространении ИИ уже распространялось требование лицензии. Ответ: да", - говорится в разъяснительной инструкции бюро. В бюро уточнили, что для сделок с компаниями, головной офис которых находится в указанных странах, потребуется отдельная лицензия независимо от того, где такие компании расположены. "Добросовестные операторы центров обработки данных, чья деятельность в иных отношениях соответствует правилам экспортного администрирования, не обязаны прекращать текущее использование, хранение, утилизацию или обслуживание продвинутых компьютерных изделий в связи с настоящей инструкцией", - говорится в документе. В январе 2025 года администрация бывшего президента Джо Байдена создала трехуровневую систему контроля за экспортом продвинутых ИИ-чипов. В рамках этой системы в отношении стран под оружейным эмбарго США, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, действовали самые жесткие ограничения. Позже администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет обеспечивать исполнение требований, введенных при Байдене, хотя формально они так и не были отменены. Это создало неопределенность относительно того, какие правила подлежат исполнению.

