Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС может продолжить вводить санкции против "Лукойла" и "Роснефти" - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260602/es--870403000.html
СМИ: ЕС может продолжить вводить санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
СМИ: ЕС может продолжить вводить санкции против "Лукойла" и "Роснефти" - 02.06.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может продолжить вводить санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
ЕС в рамках мер против РФ может продолжить вводить санкции в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщает европейское издание Politico. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T08:52+0300
2026-06-02T08:52+0300
экономика
нефть
рф
запад
литва
лукойл
ес
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/75905/03/759050312_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_0abee0214fd8d5583be91301f19a1571.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ЕС в рамках мер против РФ может продолжить вводить санкции в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщает европейское издание Politico. Ранее глава литовского МИД Кястутис Будрис заявлял, что Литва выступит с предложением включить в 21-й пакет антироссийских санкций "Лукойл". "ЕС может продолжить вводить санкции против российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть", - говорится в сообщении. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
https://1prime.ru/20260602/smi-870402830.html
рф
запад
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75905/03/759050312_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_09c1f9a104b5ed440d22532d3be2245f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, запад, литва, лукойл, ес, роснефть
Экономика, Нефть, РФ, ЗАПАД, ЛИТВА, Лукойл, ЕС, Роснефть
08:52 02.06.2026
 
СМИ: ЕС может продолжить вводить санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Politico: ЕС может продолжить санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
ЛУКОЙЛ. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. ЕС в рамках мер против РФ может продолжить вводить санкции в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщает европейское издание Politico.
Ранее глава литовского МИД Кястутис Будрис заявлял, что Литва выступит с предложением включить в 21-й пакет антироссийских санкций "Лукойл".
"ЕС может продолжить вводить санкции против российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть", - говорится в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
СМИ: ЕС намерен заморозить потолок цен на российскую нефть
08:51
 
ЭкономикаНефтьРФЗАПАДЛИТВАЛукойлЕСРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала