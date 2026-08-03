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Нефтяной бум в США: геополитика вернула сланцевым компаниям сверхприбыли - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Нефтяной бум в США: геополитика вернула сланцевым компаниям сверхприбыли
Нефтяной бум в США: геополитика вернула сланцевым компаниям сверхприбыли - 03.08.2026, ПРАЙМ
Нефтяной бум в США: геополитика вернула сланцевым компаниям сверхприбыли
Американские производители сланцевой нефти готовятся отчитаться о самой высокой квартальной прибыли с 2022 года. Причина — резкий рост цен на сырую нефть на... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:57+0300
2026-08-03T16:49+0300
экономика
нефть
иран
conocophillips
сша
ближний восток
occidental petroleum
ормузский пролив
сланец
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американские производители сланцевой нефти готовятся отчитаться о самой высокой квартальной прибыли с 2022 года. Причина — резкий рост цен на сырую нефть на фоне войны с Ираном, пишет Reuters. Однако, в отличие от 2022 года, когда компании направили неожиданные доходы на бурение, теперь они предпочитают дивиденды и выкуп акций.ConocoPhillips, Occidental Petroleum, EOG Resources, Diamondback Energy и Devon Energy — среди производителей, которые, как ожидается, покажут резко более сильные результаты во втором квартале. Рост цен на нефть стимулировал денежный поток по всему сектору.Конфликт, вспыхнувший в конце февраля, нарушил поставки энергии и судоходство на Ближнем Востоке через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти и газа. В результате цена Brent выросла со средних 69,82 доллара за баррель в январе до 126,41 доллара в апреле, а WTI — с 65,17 до 109,64 доллара.Ожидается, что рост прибыли составит конкуренцию неожиданным доходам, которые производители получили после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Однако, по мнению аналитиков, компании вряд ли будут наращивать бурение. Вместо этого они сосредоточатся на выплате дивидендов, выкупе акций и укреплении балансов."Рынки сырой нефти могут стать перегретыми, если конфликт между США и Ираном будет разрешен", — предупредил аналитик Morningstar Джошуа Агилар. Но, как отмечают эксперты, более сильные балансы и дисциплинированные расходы позволяют сланцевым производителям быть в лучшем положении, чем в 2022 году, чтобы выдержать возможное падение цен.Аналитик Enverus Дрю Депо заявил, что большая часть дополнительного денежного потока будет возвращена акционерам. Ариф Гасилов, партнер Gasilov Group, подчеркнул: производители подошли к нынешнему геополитическому шоку с гораздо более крепкими балансами, чем три года назад.Аналитик Rystad Energy Мэттью Бернстайн отметил, что лишь Diamondback явно связывает рост цен на нефть с увеличением активности. Тенденция к росту добычи в США сохраняется: с апреля 2022 года по январь 2026 года она выросла с 11,5 тысячи до 13,7 тысячи баррелей в день, несмотря на периодические колебания.Среди крупнейших игроков Chevron во втором квартале показал самую высокую прибыль за шесть лет, превзойдя прогнозы, тогда как ExxonMobil, несмотря на наибольшую прибыль за четыре года, прогнозы не оправдал.
иран
сша
ближний восток
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нефть, иран, conocophillips, сша, ближний восток, occidental petroleum, ормузский пролив, сланец
Экономика, Нефть, ИРАН, ConocoPhillips, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Occidental Petroleum, Ормузский пролив, сланец
15:57 03.08.2026 (обновлено: 16:49 03.08.2026)
 
Нефтяной бум в США: геополитика вернула сланцевым компаниям сверхприбыли

Ралли нефти принесло сланцевым компаниям США рекордную прибыль с 2022 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американские производители сланцевой нефти готовятся отчитаться о самой высокой квартальной прибыли с 2022 года. Причина — резкий рост цен на сырую нефть на фоне войны с Ираном, пишет Reuters. Однако, в отличие от 2022 года, когда компании направили неожиданные доходы на бурение, теперь они предпочитают дивиденды и выкуп акций.
ConocoPhillips, Occidental Petroleum, EOG Resources, Diamondback Energy и Devon Energy — среди производителей, которые, как ожидается, покажут резко более сильные результаты во втором квартале. Рост цен на нефть стимулировал денежный поток по всему сектору.
Конфликт, вспыхнувший в конце февраля, нарушил поставки энергии и судоходство на Ближнем Востоке через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти и газа. В результате цена Brent выросла со средних 69,82 доллара за баррель в январе до 126,41 доллара в апреле, а WTI — с 65,17 до 109,64 доллара.
Ожидается, что рост прибыли составит конкуренцию неожиданным доходам, которые производители получили после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Однако, по мнению аналитиков, компании вряд ли будут наращивать бурение. Вместо этого они сосредоточатся на выплате дивидендов, выкупе акций и укреплении балансов.
"Рынки сырой нефти могут стать перегретыми, если конфликт между США и Ираном будет разрешен", — предупредил аналитик Morningstar Джошуа Агилар. Но, как отмечают эксперты, более сильные балансы и дисциплинированные расходы позволяют сланцевым производителям быть в лучшем положении, чем в 2022 году, чтобы выдержать возможное падение цен.
Аналитик Enverus Дрю Депо заявил, что большая часть дополнительного денежного потока будет возвращена акционерам. Ариф Гасилов, партнер Gasilov Group, подчеркнул: производители подошли к нынешнему геополитическому шоку с гораздо более крепкими балансами, чем три года назад.
Аналитик Rystad Energy Мэттью Бернстайн отметил, что лишь Diamondback явно связывает рост цен на нефть с увеличением активности. Тенденция к росту добычи в США сохраняется: с апреля 2022 года по январь 2026 года она выросла с 11,5 тысячи до 13,7 тысячи баррелей в день, несмотря на периодические колебания.
Среди крупнейших игроков Chevron во втором квартале показал самую высокую прибыль за шесть лет, превзойдя прогнозы, тогда как ExxonMobil, несмотря на наибольшую прибыль за четыре года, прогнозы не оправдал.
 
ЭкономикаНефтьИРАНConocoPhillipsСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКOccidental PetroleumОрмузский проливсланец
 
 
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