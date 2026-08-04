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Россия нарастила экспорт сухарей и гренок
Россия нарастила экспорт сухарей и гренок - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт сухарей и гренок
Россия за прошедшее полугодие нарастила экспорт сухарей и гренков на 9% в весе и 19% - в стоимости, до 8,7 тысячи тонн на сумму 25 миллионов долларов, сообщил... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:40+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия за прошедшее полугодие нарастила экспорт сухарей и гренков на 9% в весе и 19% - в стоимости, до 8,7 тысячи тонн на сумму 25 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период январь-июнь 2026 года (без учета данных по ЕАЭС за июнь) Россия поставила на зарубежные рынки около 8,7 тысячи тонн сухарей и гренок на сумму свыше 25 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 9% в натуральном выражении и 19% — в стоимостном", - говорится в сообщении. Самым крупным импортером этой продукции, по данным "Агроэкспорта", стал Казахстан со стоимостью поставок более 14,7 миллиона долларов. Затем идет Белоруссия — более 4,6 миллиона долларов, Киргизия — более 1,3 миллиона, Таджикистан — более 737 тысяч долларов, и Азербайджан, закупивший на сумму более 566 тысяч долларов. Кроме того, в центре добавили, что Россия впервые с 2021 года поставила сухари и гренки в Ливию. "Всего же страна осуществляла экспорт этой продукции более чем в 50 стран мира", - подытожили там.
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Россия нарастила экспорт сухарей и гренок
"Агроэкспорт": Россия за полугодие увеличила экспорт сухарей и гренок на 19%
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия за прошедшее полугодие нарастила экспорт сухарей и гренков на 9% в весе и 19% - в стоимости, до 8,7 тысячи тонн на сумму 25 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за период январь-июнь 2026 года (без учета данных по ЕАЭС за июнь) Россия поставила на зарубежные рынки около 8,7 тысячи тонн сухарей и гренок на сумму свыше 25 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 9% в натуральном выражении и 19% — в стоимостном", - говорится в сообщении.
Самым крупным импортером этой продукции, по данным "Агроэкспорта", стал Казахстан со стоимостью поставок более 14,7 миллиона долларов. Затем идет Белоруссия — более 4,6 миллиона долларов, Киргизия — более 1,3 миллиона, Таджикистан — более 737 тысяч долларов, и Азербайджан, закупивший на сумму более 566 тысяч долларов.
Кроме того, в центре добавили, что Россия впервые с 2021 года поставила сухари и гренки в Ливию.
"Всего же страна осуществляла экспорт этой продукции более чем в 50 стран мира", - подытожили там.