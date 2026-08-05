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АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма - 05.08.2026, ПРАЙМ
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АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма
АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма - 05.08.2026, ПРАЙМ
АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма
Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, прокомментировали планы... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:27+0300
2026-08-05T10:41+0300
бизнес
туризм
экономика
казахстан
каспий
атор
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, прокомментировали планы Казахстана в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Электронные разрешения на въезд для иностранцев и лиц без гражданства планируют внедрить в Казахстане до конца 2026 года, их оформление будет платным, следует из проекта постановления правительства. Как отмечал телеканал Astana TV, электронное разрешение на поездку не является визой и предназначено прежде всего для граждан стран, которым казахстанская виза не требуется, а перечень таких стран и категорий определит правительство. "По мнению экспертов АТОР, в случае, если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами", - сказали в пресс-службе ассоциации. Там отметили, что в настоящее время неизвестно, сделают ли исключение для граждан государств-членов ЕАЭС и каков будет размер платы за оформление электронного разрешения. Граждане России въезжают в Казахстан без виз. В ассоциации добавили, что россияне используют Казахстан в основном для транзита в третьи страны, а сам турпоток в республику небольшой - летом российские туристы едут преимущественно в Актау на Каспий, а зимой - на горнолыжные курорты (Шымбулак, Боровое и другие).
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бизнес, туризм, казахстан, каспий, атор, еаэс
Бизнес, Туризм, Экономика, КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, АТОР, ЕАЭС
10:27 05.08.2026 (обновлено: 10:41 05.08.2026)
 
АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма

АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для туризма

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, прокомментировали планы Казахстана в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Электронные разрешения на въезд для иностранцев и лиц без гражданства планируют внедрить в Казахстане до конца 2026 года, их оформление будет платным, следует из проекта постановления правительства. Как отмечал телеканал Astana TV, электронное разрешение на поездку не является визой и предназначено прежде всего для граждан стран, которым казахстанская виза не требуется, а перечень таких стран и категорий определит правительство.
"По мнению экспертов АТОР, в случае, если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами", - сказали в пресс-службе ассоциации.
Там отметили, что в настоящее время неизвестно, сделают ли исключение для граждан государств-членов ЕАЭС и каков будет размер платы за оформление электронного разрешения. Граждане России въезжают в Казахстан без виз.
В ассоциации добавили, что россияне используют Казахстан в основном для транзита в третьи страны, а сам турпоток в республику небольшой - летом российские туристы едут преимущественно в Актау на Каспий, а зимой - на горнолыжные курорты (Шымбулак, Боровое и другие).
 
ЭкономикаБизнесТуризмКАЗАХСТАНКАСПИЙАТОРЕАЭС
 
 
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