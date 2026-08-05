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В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии
В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии
В Киргизии поддерживают идею строительства крупного нефтеперерабатывающего завода в Средней Азии, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:29+0300
2026-08-05T12:29+0300
энергетика
нефть
экономика
таджикистан
киргизия
средняя азия
эмомали рахмон
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 5 авг - ПРАЙМ. В Киргизии поддерживают идею строительства крупного нефтеперерабатывающего завода в Средней Азии, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков. "Местные резервы и синхронизация работы между перерабатывающими предприятиями позволят сформировать устойчивый региональный механизм топливной безопасности. В этом контексте особую актуальность приобретает инициатива, вынутая президентом Таджикистана, уважаемым Эмомали Рахмоном, о строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в Центральной Азии для обеспечения потребностей региона", - заявил Новиков на Российско-Киргизском экономическом форуме. По словам председателя правления, ключевую роль в строительстве завода могла бы сыграть Россия, имеющая колоссальный опыт, потенциал и технологии в этом направлении. "Не менее важно укреплять региональное энергетическое взаимодействие. Проекты атомных электростанций в Казахстане и Таджикистане наряду с развитием гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана могут стать основой модернизации объединенной энергосистемы и формирования общего рынка электроэнергии Центральноазиатского региона", - подытожил он. Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
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нефть, таджикистан, киргизия, средняя азия, эмомали рахмон
Энергетика, Нефть, Экономика, ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, Средняя Азия, Эмомали Рахмон
12:29 05.08.2026
 
В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии

РКФР: в Киргизии поддерживают идею строительства крупного НПЗ в Средней Азии

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 5 авг - ПРАЙМ. В Киргизии поддерживают идею строительства крупного нефтеперерабатывающего завода в Средней Азии, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков.
"Местные резервы и синхронизация работы между перерабатывающими предприятиями позволят сформировать устойчивый региональный механизм топливной безопасности. В этом контексте особую актуальность приобретает инициатива, вынутая президентом Таджикистана, уважаемым Эмомали Рахмоном, о строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в Центральной Азии для обеспечения потребностей региона", - заявил Новиков на Российско-Киргизском экономическом форуме.
По словам председателя правления, ключевую роль в строительстве завода могла бы сыграть Россия, имеющая колоссальный опыт, потенциал и технологии в этом направлении. "Не менее важно укреплять региональное энергетическое взаимодействие. Проекты атомных электростанций в Казахстане и Таджикистане наряду с развитием гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана могут стать основой модернизации объединенной энергосистемы и формирования общего рынка электроэнергии Центральноазиатского региона", - подытожил он.
Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьТАДЖИКИСТАНКИРГИЗИЯСредняя АзияЭмомали Рахмон
 
 
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