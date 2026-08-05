https://1prime.ru/20260805/kirgizija-872044456.html

В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии

В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Киргизии поддержали идею строительства НПЗ в Средней Азии

В Киргизии поддерживают идею строительства крупного нефтеперерабатывающего завода в Средней Азии, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:29+0300

2026-08-05T12:29+0300

2026-08-05T12:29+0300

энергетика

нефть

экономика

таджикистан

киргизия

средняя азия

эмомали рахмон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872044456.jpg?1785922196

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 5 авг - ПРАЙМ. В Киргизии поддерживают идею строительства крупного нефтеперерабатывающего завода в Средней Азии, сообщил председатель правления Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков. "Местные резервы и синхронизация работы между перерабатывающими предприятиями позволят сформировать устойчивый региональный механизм топливной безопасности. В этом контексте особую актуальность приобретает инициатива, вынутая президентом Таджикистана, уважаемым Эмомали Рахмоном, о строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в Центральной Азии для обеспечения потребностей региона", - заявил Новиков на Российско-Киргизском экономическом форуме. По словам председателя правления, ключевую роль в строительстве завода могла бы сыграть Россия, имеющая колоссальный опыт, потенциал и технологии в этом направлении. "Не менее важно укреплять региональное энергетическое взаимодействие. Проекты атомных электростанций в Казахстане и Таджикистане наряду с развитием гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана могут стать основой модернизации объединенной энергосистемы и формирования общего рынка электроэнергии Центральноазиатского региона", - подытожил он. Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.

таджикистан

киргизия

средняя азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, таджикистан, киргизия, средняя азия, эмомали рахмон