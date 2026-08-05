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Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза
Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:45+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных агентства "Автостат". Самыми продаваемыми мотоциклами за эти семь месяцев стали Regulmoto (6,1 тысячи), Voge (4,5 тысячи), Motoland (3,7 тысячи), а также Racer (2,9 тысячи) и Bajaj (1,3 тысячи мотоциклов). Также за отчетный период, как показано в презентации "Автостата", было продано 70,8 тысячи мотоциклов с пробегом. В сравнении с результатом января-июля 2022 года это рост на 11%.
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бизнес, россия, мотоциклы, авто
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Мотоциклы, Авто
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза
"Автостат": продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных агентства "Автостат".
Самыми продаваемыми мотоциклами за эти семь месяцев стали Regulmoto (6,1 тысячи), Voge (4,5 тысячи), Motoland (3,7 тысячи), а также Racer (2,9 тысячи) и Bajaj (1,3 тысячи мотоциклов).
Также за отчетный период, как показано в презентации "Автостата", было продано 70,8 тысячи мотоциклов с пробегом. В сравнении с результатом января-июля 2022 года это рост на 11%.