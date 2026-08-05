Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260805/rossija-872038128.html
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза
Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:45+0300
2026-08-05T10:48+0300
бизнес
экономика
россия
мотоциклы
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1d/849604554_0:25:3035:1732_1920x0_80_0_0_fb13f2b8b8fedcf2957fc54de81c2ca2.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных агентства "Автостат". Самыми продаваемыми мотоциклами за эти семь месяцев стали Regulmoto (6,1 тысячи), Voge (4,5 тысячи), Motoland (3,7 тысячи), а также Racer (2,9 тысячи) и Bajaj (1,3 тысячи мотоциклов). Также за отчетный период, как показано в презентации "Автостата", было продано 70,8 тысячи мотоциклов с пробегом. В сравнении с результатом января-июля 2022 года это рост на 11%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1d/849604554_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_1f1eeddfd5d4df445ba680b477a0e6a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, мотоциклы, авто
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Мотоциклы, Авто
10:45 05.08.2026 (обновлено: 10:48 05.08.2026)
 
Продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза

"Автостат": продажи новых мотоциклов в России с 2022 года выросли в 3,5 раза

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМотоцикл Jawa 350
Мотоцикл Jawa 350 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-июля составили 41,3 тысячи единиц, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных агентства "Автостат".
Самыми продаваемыми мотоциклами за эти семь месяцев стали Regulmoto (6,1 тысячи), Voge (4,5 тысячи), Motoland (3,7 тысячи), а также Racer (2,9 тысячи) и Bajaj (1,3 тысячи мотоциклов).
Также за отчетный период, как показано в презентации "Автостата", было продано 70,8 тысячи мотоциклов с пробегом. В сравнении с результатом января-июля 2022 года это рост на 11%.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМотоциклыАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала