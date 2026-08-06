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Оверчук назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества с Киргизией

Оверчук назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества с Киргизией - 06.08.2026, ПРАЙМ

Оверчук назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества с Киргизией

Энергетика остается ключевым направлением сотрудничества России и Киргизии, включая проекты в сфере нефтепереработки, возобновляемой энергетики и атомной... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:39+0300

2026-08-06T10:39+0300

2026-08-06T10:39+0300

энергетика

нефть

россия

киргизия

рф

алексей оверчук

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ЧОЛПОН-АТА, (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Энергетика остается ключевым направлением сотрудничества России и Киргизии, включая проекты в сфере нефтепереработки, возобновляемой энергетики и атомной генерации, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Энергетика, конечно, на первом месте здесь сейчас (в Киргизии - ред.) Мы видим потребности в энергетике и потребности в организации собственной нефтепереработки. Отсюда идет развитие химической отрасли дальше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие отрасли готовы к индустриальному рывку с Россией. По его словам, в Киргизии активно развивается сектор возобновляемых источников энергии. "Буквально в эти дни открывается солнечная электростанция, идет подготовка к реализации проекта, связанного с ветровой генерацией. Здесь возобновляемые источники энергии существуют в изобилии: и солнца много, и ветра много", - отметил вице-премьер. Оверчук добавил, что Россия также рассматривает сотрудничество с Киргизией в сфере атомной энергетики. "Мы уделяем внимание атомной энергетике и в том числе говорим о строительстве здесь малого блока", - сказал он. По мнению вице-премьера, развитие энергетики создает основу для дальнейшего промышленного роста и делает Киргизию привлекательной для инвестиций. "Сегодня очень хорошее время для того, чтобы активно входить сюда в экономику с инвестициями и дальше развиваться вместе со страной", - подчеркнул Оверчук.

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нефть, россия, киргизия, рф, алексей оверчук