https://1prime.ru/20260806/energetika-872075916.html
Оверчук назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества с Киргизией
Оверчук назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества с Киргизией - 06.08.2026, ПРАЙМ
Оверчук назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества с Киргизией
Энергетика остается ключевым направлением сотрудничества России и Киргизии, включая проекты в сфере нефтепереработки, возобновляемой энергетики и атомной... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:39+0300
2026-08-06T10:39+0300
2026-08-06T10:39+0300
энергетика
нефть
россия
киргизия
рф
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872075916.jpg?1786001992
ЧОЛПОН-АТА, (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Энергетика остается ключевым направлением сотрудничества России и Киргизии, включая проекты в сфере нефтепереработки, возобновляемой энергетики и атомной генерации, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Энергетика, конечно, на первом месте здесь сейчас (в Киргизии - ред.) Мы видим потребности в энергетике и потребности в организации собственной нефтепереработки. Отсюда идет развитие химической отрасли дальше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие отрасли готовы к индустриальному рывку с Россией. По его словам, в Киргизии активно развивается сектор возобновляемых источников энергии. "Буквально в эти дни открывается солнечная электростанция, идет подготовка к реализации проекта, связанного с ветровой генерацией. Здесь возобновляемые источники энергии существуют в изобилии: и солнца много, и ветра много", - отметил вице-премьер. Оверчук добавил, что Россия также рассматривает сотрудничество с Киргизией в сфере атомной энергетики. "Мы уделяем внимание атомной энергетике и в том числе говорим о строительстве здесь малого блока", - сказал он. По мнению вице-премьера, развитие энергетики создает основу для дальнейшего промышленного роста и делает Киргизию привлекательной для инвестиций. "Сегодня очень хорошее время для того, чтобы активно входить сюда в экономику с инвестициями и дальше развиваться вместе со страной", - подчеркнул Оверчук.
киргизия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, киргизия, рф, алексей оверчук
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, РФ, Алексей Оверчук
Оверчук назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества с Киргизией
Оверчук: энергетика остается ключевым направлением сотрудничества России и Киргизии
ЧОЛПОН-АТА, (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Энергетика остается ключевым направлением сотрудничества России и Киргизии, включая проекты в сфере нефтепереработки, возобновляемой энергетики и атомной генерации, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Энергетика, конечно, на первом месте здесь сейчас (в Киргизии - ред.) Мы видим потребности в энергетике и потребности в организации собственной нефтепереработки. Отсюда идет развитие химической отрасли дальше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие отрасли готовы к индустриальному рывку с Россией.
По его словам, в Киргизии активно развивается сектор возобновляемых источников энергии. "Буквально в эти дни открывается солнечная электростанция, идет подготовка к реализации проекта, связанного с ветровой генерацией. Здесь возобновляемые источники энергии существуют в изобилии: и солнца много, и ветра много", - отметил вице-премьер.
Оверчук добавил, что Россия также рассматривает сотрудничество с Киргизией в сфере атомной энергетики. "Мы уделяем внимание атомной энергетике и в том числе говорим о строительстве здесь малого блока", - сказал он.
По мнению вице-премьера, развитие энергетики создает основу для дальнейшего промышленного роста и делает Киргизию привлекательной для инвестиций. "Сегодня очень хорошее время для того, чтобы активно входить сюда в экономику с инвестициями и дальше развиваться вместе со страной", - подчеркнул Оверчук.