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Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук

Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук - 06.08.2026, ПРАЙМ

Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук

Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:10+0300

2026-08-06T09:10+0300

2026-08-06T09:10+0300

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ЧОЛПОН–АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме. "Киргизская республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, особенно хочется обратить внимание на успехи киргизской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе", - сказал вице-премьер. Он отметил, что оборот взаимной торговли Киргизии со странами ЕАЭС в 2021–2025 годах вырос в 2,4 раза и достиг 5,9 миллиарда долларов, рост ВВП страны за этот же период составил 55,3%, что стало лидирующим показателем в ЕАЭС, при этом промышленное производство выросло на 45,5%, инвестиции в основной капитал - в два раза. Оверчук подчеркнул, что Киргизия - стратегический партнер России и настоящий союзник в Центральной Азии, отметив, что "отношения основаны на длительной истории, взаимном уважении, равноправии и доверии". Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.

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россия, мировая экономика, киргизия, центральная азия, алексей оверчук, еаэс