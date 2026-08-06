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Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук - 06.08.2026, ПРАЙМ
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук
Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:10+0300
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ЧОЛПОН–АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме.
"Киргизская республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, особенно хочется обратить внимание на успехи киргизской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что оборот взаимной торговли Киргизии со странами ЕАЭС в 2021–2025 годах вырос в 2,4 раза и достиг 5,9 миллиарда долларов, рост ВВП страны за этот же период составил 55,3%, что стало лидирующим показателем в ЕАЭС, при этом промышленное производство выросло на 45,5%, инвестиции в основной капитал - в два раза.
Оверчук подчеркнул, что Киргизия - стратегический партнер России и настоящий союзник в Центральной Азии, отметив, что "отношения основаны на длительной истории, взаимном уважении, равноправии и доверии".
Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Алексей Оверчук, ЕАЭС
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: Киргизия добилась успехов в экономике благодаря участию в ЕАЭС
ЧОЛПОН–АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме.
"Киргизская республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, особенно хочется обратить внимание на успехи киргизской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что оборот взаимной торговли Киргизии со странами ЕАЭС в 2021–2025 годах вырос в 2,4 раза и достиг 5,9 миллиарда долларов, рост ВВП страны за этот же период составил 55,3%, что стало лидирующим показателем в ЕАЭС, при этом промышленное производство выросло на 45,5%, инвестиции в основной капитал - в два раза.
Оверчук подчеркнул, что Киргизия - стратегический партнер России и настоящий союзник в Центральной Азии, отметив, что "отношения основаны на длительной истории, взаимном уважении, равноправии и доверии".
Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.