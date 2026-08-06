Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук - 06.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260806/kirgizija-872070795.html
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук - 06.08.2026, ПРАЙМ
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук
Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:10+0300
2026-08-06T09:10+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
центральная азия
алексей оверчук
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872070795.jpg?1785996646
ЧОЛПОН–АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме. "Киргизская республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, особенно хочется обратить внимание на успехи киргизской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе", - сказал вице-премьер. Он отметил, что оборот взаимной торговли Киргизии со странами ЕАЭС в 2021–2025 годах вырос в 2,4 раза и достиг 5,9 миллиарда долларов, рост ВВП страны за этот же период составил 55,3%, что стало лидирующим показателем в ЕАЭС, при этом промышленное производство выросло на 45,5%, инвестиции в основной капитал - в два раза. Оверчук подчеркнул, что Киргизия - стратегический партнер России и настоящий союзник в Центральной Азии, отметив, что "отношения основаны на длительной истории, взаимном уважении, равноправии и доверии". Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
киргизия
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, киргизия, центральная азия, алексей оверчук, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Алексей Оверчук, ЕАЭС
09:10 06.08.2026
 
Киргизия добилась успехов в экономике благодаря ЕАЭС, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: Киргизия добилась успехов в экономике благодаря участию в ЕАЭС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЧОЛПОН–АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Киргизия добилась успехов в экономике в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме.
"Киргизская республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, особенно хочется обратить внимание на успехи киргизской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в Евразийском экономическом союзе", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что оборот взаимной торговли Киргизии со странами ЕАЭС в 2021–2025 годах вырос в 2,4 раза и достиг 5,9 миллиарда долларов, рост ВВП страны за этот же период составил 55,3%, что стало лидирующим показателем в ЕАЭС, при этом промышленное производство выросло на 45,5%, инвестиции в основной капитал - в два раза.
Оверчук подчеркнул, что Киргизия - стратегический партнер России и настоящий союзник в Центральной Азии, отметив, что "отношения основаны на длительной истории, взаимном уважении, равноправии и доверии".
Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯАлексей ОверчукЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала