Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/ekspert-872412914.html
Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки
Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки - 17.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки
Центральный банк Турции может начать цикл снижения ключевой ставки через одно заседание, 22 октября, если геополитическая напряженность между США, Израилем и... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:39+0300
2026-08-17T09:39+0300
нефть
мировая экономика
турция
сша
израиль
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872412914.jpg?1786948756
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может начать цикл снижения ключевой ставки через одно заседание, 22 октября, если геополитическая напряженность между США, Израилем и Ираном не приведет к новому ухудшению ситуации, поделился мнением с РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября, следующее - 22 октября. По словам собеседника агентства, при отсутствии нового витка напряженности на Ближнем Востоке решения турецкого регулятора по денежно-кредитной политике, вероятно, будут определять основное направление движения рынков до конца года. "Участники рынка в целом не ожидают изменения недельной репо-ставки на сентябрьском заседании комитета по денежно-кредитной политике. Центробанк Турции может пойти на снижение ключевой ставки на заседании 22 октября, но все зависит от ситуации вокруг Ирана", - сказал эксперт. Центробанк Турции на прошлой неделе повысил свой прогноз по инфляции в стране к концу года до 28% с прежних 26%, сообщил глава регулятора Фатих Карахан. В предыдущем (втором за 2026 год) отчете прогноз инфляции на конец 2026 года был установлен на уровне 26%, а промежуточная цель - на уровне 24%.
турция
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, турция, сша, израиль, центральные банки, центральный банк
Нефть, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, центральные банки, Центральный банк
09:39 17.08.2026
 
Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки

Экс-аналитик Дашдемир: ЦБ Турции может начать снижение ключевой ставки 22 октября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может начать цикл снижения ключевой ставки через одно заседание, 22 октября, если геополитическая напряженность между США, Израилем и Ираном не приведет к новому ухудшению ситуации, поделился мнением с РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.
По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября, следующее - 22 октября.
По словам собеседника агентства, при отсутствии нового витка напряженности на Ближнем Востоке решения турецкого регулятора по денежно-кредитной политике, вероятно, будут определять основное направление движения рынков до конца года.
"Участники рынка в целом не ожидают изменения недельной репо-ставки на сентябрьском заседании комитета по денежно-кредитной политике. Центробанк Турции может пойти на снижение ключевой ставки на заседании 22 октября, но все зависит от ситуации вокруг Ирана", - сказал эксперт.
Центробанк Турции на прошлой неделе повысил свой прогноз по инфляции в стране к концу года до 28% с прежних 26%, сообщил глава регулятора Фатих Карахан. В предыдущем (втором за 2026 год) отчете прогноз инфляции на конец 2026 года был установлен на уровне 26%, а промежуточная цель - на уровне 24%.
 
НефтьМировая экономикаТУРЦИЯСШАИЗРАИЛЬцентральные банкиЦентральный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала