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Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки

Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки - 17.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда ЦБ Турции может начать снижение ставки

Центральный банк Турции может начать цикл снижения ключевой ставки через одно заседание, 22 октября, если геополитическая напряженность между США, Израилем и... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:39+0300

2026-08-17T09:39+0300

2026-08-17T09:39+0300

нефть

мировая экономика

турция

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израиль

центральные банки

центральный банк

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АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Турции может начать цикл снижения ключевой ставки через одно заседание, 22 октября, если геополитическая напряженность между США, Израилем и Ираном не приведет к новому ухудшению ситуации, поделился мнением с РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября, следующее - 22 октября. По словам собеседника агентства, при отсутствии нового витка напряженности на Ближнем Востоке решения турецкого регулятора по денежно-кредитной политике, вероятно, будут определять основное направление движения рынков до конца года. "Участники рынка в целом не ожидают изменения недельной репо-ставки на сентябрьском заседании комитета по денежно-кредитной политике. Центробанк Турции может пойти на снижение ключевой ставки на заседании 22 октября, но все зависит от ситуации вокруг Ирана", - сказал эксперт. Центробанк Турции на прошлой неделе повысил свой прогноз по инфляции в стране к концу года до 28% с прежних 26%, сообщил глава регулятора Фатих Карахан. В предыдущем (втором за 2026 год) отчете прогноз инфляции на конец 2026 года был установлен на уровне 26%, а промежуточная цель - на уровне 24%.

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сша

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нефть, мировая экономика, турция, сша, израиль, центральные банки, центральный банк