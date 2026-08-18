Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/udmurtija-872451320.html
В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев
В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев
Серийное производство рельсовых тормозов для российских трамваев запустили в Удмуртии, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:16+0300
2026-08-18T09:23+0300
бизнес
промышленность
удмуртия
фрп
фонд развития промышленности
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872451320.jpg?1787034233
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Серийное производство рельсовых тормозов для российских трамваев запустили в Удмуртии, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Сарапульский электрогенераторный завод" запустил в Сарапуле Удмуртской республики серийное производство электромагнитных рельсовых тормозов для трамваев. Новые комплектующие предназначены для низкопольных вагонов "Львенок", "Витязь-М" и других моделей и заменят импортные аналоги", - рассказали в фонде. В ФРП отметили, что общий объем инвестиций в создание нового производства составил 167 миллионов рублей. Из них 95 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, еще 10 миллионов – ФРП Удмуртии. Новые тормоза будут устанавливаться на односекционные трамваи "Львенок", двухсекционные "Богатырь-М" и "Корсар", а также трехсекционные "Витязь-М", "Лев", "Невский" и "Витязь-Ленинград". В зависимости от конструкции вагона на один трамвай устанавливается от четырех до шести рельсовых тормозов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 1,2 тысяч единиц продукции в год – этого достаточно для оснащения 200-300 трамваев. Все компоненты тормоза производятся в России, уровень локализации составляет 100%.
удмуртия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, удмуртия, фрп, фонд развития промышленности
Бизнес, Промышленность, Удмуртия, ФРП, Фонд развития промышленности
09:16 18.08.2026 (обновлено: 09:23 18.08.2026)
 
В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев

ФРП: в Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для российских трамваев

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Серийное производство рельсовых тормозов для российских трамваев запустили в Удмуртии, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Сарапульский электрогенераторный завод" запустил в Сарапуле Удмуртской республики серийное производство электромагнитных рельсовых тормозов для трамваев. Новые комплектующие предназначены для низкопольных вагонов "Львенок", "Витязь-М" и других моделей и заменят импортные аналоги", - рассказали в фонде.
В ФРП отметили, что общий объем инвестиций в создание нового производства составил 167 миллионов рублей. Из них 95 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, еще 10 миллионов – ФРП Удмуртии.
Новые тормоза будут устанавливаться на односекционные трамваи "Львенок", двухсекционные "Богатырь-М" и "Корсар", а также трехсекционные "Витязь-М", "Лев", "Невский" и "Витязь-Ленинград". В зависимости от конструкции вагона на один трамвай устанавливается от четырех до шести рельсовых тормозов.
Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 1,2 тысяч единиц продукции в год – этого достаточно для оснащения 200-300 трамваев. Все компоненты тормоза производятся в России, уровень локализации составляет 100%.
 
БизнесПромышленностьУдмуртияФРПФонд развития промышленности
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала