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В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев

В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Удмуртии запустили серийное производство рельсовых тормозов для трамваев

Серийное производство рельсовых тормозов для российских трамваев запустили в Удмуртии, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:16+0300

2026-08-18T09:16+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Серийное производство рельсовых тормозов для российских трамваев запустили в Удмуртии, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Сарапульский электрогенераторный завод" запустил в Сарапуле Удмуртской республики серийное производство электромагнитных рельсовых тормозов для трамваев. Новые комплектующие предназначены для низкопольных вагонов "Львенок", "Витязь-М" и других моделей и заменят импортные аналоги", - рассказали в фонде. В ФРП отметили, что общий объем инвестиций в создание нового производства составил 167 миллионов рублей. Из них 95 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, еще 10 миллионов – ФРП Удмуртии. Новые тормоза будут устанавливаться на односекционные трамваи "Львенок", двухсекционные "Богатырь-М" и "Корсар", а также трехсекционные "Витязь-М", "Лев", "Невский" и "Витязь-Ленинград". В зависимости от конструкции вагона на один трамвай устанавливается от четырех до шести рельсовых тормозов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 1,2 тысяч единиц продукции в год – этого достаточно для оснащения 200-300 трамваев. Все компоненты тормоза производятся в России, уровень локализации составляет 100%.

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бизнес, промышленность, удмуртия, фрп, фонд развития промышленности