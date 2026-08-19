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Киргизия и Китай подписали соглашения о поставках нефтепродуктов
Киргизия и Китай подписали соглашения о поставках нефтепродуктов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Киргизия и Китай подписали соглашения о поставках нефтепродуктов
Киргизские компании и крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (China National Petroleum Corporation) подписали соглашения о поставках... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:56+0300
2026-08-19T11:56+0300
2026-08-19T12:08+0300
нефть
киргизия
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БИШКЕК, 19 авг – ПРАЙМ. Киргизские компании и крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (China National Petroleum Corporation) подписали соглашения о поставках нефтепродуктов и договорились о создании логистического энергокоридора Китай - Киргизия, сообщает пресс-служба правительства Киргизии. По информации пресс-службы, руководители более десяти киргизских компаний, работающие в сфере нефтепродуктов, находятся с визитом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в составе делегации во главе с вице-премьером Эрлистом Акунбековым. В среду они встретились с генеральным директором CNPC Ло Ичжоу, обсудили поставки горюче-смазочных материалов. "По итогам переговоров компании, прибывшие из Кыргызстана, достигли договоренностей с корпорацией о поставках нефтепродуктов в Кыргызстан и подписали соответствующие соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина республики. Участники встречи обсудили процедуры поставок горюче-смазочных материалов в Киргизию через компанию "Куньлунь Логистик", входящую в структуру CNPC, уточнила пресс-служба. Отмечается, что глава китайской корпорации заявил о готовности углублять взаимодействие с Киргизией, совершенствовать таможенное оформление на пограничных пунктах, а также совместно создавать бесперебойный энергетический логистический коридор Китай - Киргизия.
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нефть, киргизия, китай, cnpc
Нефть, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, CNPC
Киргизия и Китай подписали соглашения о поставках нефтепродуктов
Компании Киргизии и китайская CNPC подписали соглашения о поставках нефтепродуктов
БИШКЕК, 19 авг – ПРАЙМ. Киргизские компании и крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (China National Petroleum Corporation) подписали соглашения о поставках нефтепродуктов и договорились о создании логистического энергокоридора Китай - Киргизия, сообщает пресс-служба правительства Киргизии.
По информации пресс-службы, руководители более десяти киргизских компаний, работающие в сфере нефтепродуктов, находятся с визитом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в составе делегации во главе с вице-премьером Эрлистом Акунбековым. В среду они встретились с генеральным директором CNPC Ло Ичжоу, обсудили поставки горюче-смазочных материалов.
"По итогам переговоров компании, прибывшие из Кыргызстана, достигли договоренностей с корпорацией о поставках нефтепродуктов в Кыргызстан и подписали соответствующие соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина республики.
Участники встречи обсудили процедуры поставок горюче-смазочных материалов в Киргизию через компанию "Куньлунь Логистик", входящую в структуру CNPC, уточнила пресс-служба.
Отмечается, что глава китайской корпорации заявил о готовности углублять взаимодействие с Киргизией, совершенствовать таможенное оформление на пограничных пунктах, а также совместно создавать бесперебойный энергетический логистический коридор Китай - Киргизия.