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Киргизия и Китай подписали соглашения о поставках нефтепродуктов

Киргизия и Китай подписали соглашения о поставках нефтепродуктов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Киргизия и Китай подписали соглашения о поставках нефтепродуктов

Киргизские компании и крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (China National Petroleum Corporation) подписали соглашения о поставках... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:56+0300

2026-08-19T11:56+0300

2026-08-19T12:08+0300

нефть

киргизия

китай

cnpc

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БИШКЕК, 19 авг – ПРАЙМ. Киргизские компании и крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (China National Petroleum Corporation) подписали соглашения о поставках нефтепродуктов и договорились о создании логистического энергокоридора Китай - Киргизия, сообщает пресс-служба правительства Киргизии. По информации пресс-службы, руководители более десяти киргизских компаний, работающие в сфере нефтепродуктов, находятся с визитом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в составе делегации во главе с вице-премьером Эрлистом Акунбековым. В среду они встретились с генеральным директором CNPC Ло Ичжоу, обсудили поставки горюче-смазочных материалов. "По итогам переговоров компании, прибывшие из Кыргызстана, достигли договоренностей с корпорацией о поставках нефтепродуктов в Кыргызстан и подписали соответствующие соглашения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина республики. Участники встречи обсудили процедуры поставок горюче-смазочных материалов в Киргизию через компанию "Куньлунь Логистик", входящую в структуру CNPC, уточнила пресс-служба. Отмечается, что глава китайской корпорации заявил о готовности углублять взаимодействие с Киргизией, совершенствовать таможенное оформление на пограничных пунктах, а также совместно создавать бесперебойный энергетический логистический коридор Китай - Киргизия.

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нефть, киргизия, китай, cnpc