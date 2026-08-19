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Узбекистан будет привлекать на отдых сотрудников российских компаний - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан будет привлекать на отдых сотрудников российских компаний
Узбекистан будет привлекать на отдых сотрудников российских компаний - 19.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан будет привлекать на отдых сотрудников российских компаний
Комитет по туризму Узбекистана будет организовать отдых в республике сотрудников крупных предприятий России, для этого с федерацией независимых профсоюзов РФ... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:48+0300
2026-08-19T12:51+0300
бизнес
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Комитет по туризму Узбекистана будет организовать отдых в республике сотрудников крупных предприятий России, для этого с федерацией независимых профсоюзов РФ подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства. По данным пресс-службы, в Ташкенте между комитетом по туризму Узбекистана и федерацией независимых профсоюзов России подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. "В этой связи предлагается совместно развивать семейный и детский, санаторно-оздоровительный, медицинский, культурно-познавательный, экологический и горнолыжный туризм, а также создавать специальные туристические программы для членов профсоюзов и их семей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета по итогам подписания документа. Российские профсоюзы, объединяющие работников крупных предприятий и организаций, обладают значительным потенциалом для формирования организованных туристических потоков в Узбекистан, добавили в пресс-службе. В марте в Москве делегация комитета провели презентацию широкого спектра туристических возможностей Узбекистана, которые могут быть интегрированы в социальные программы профсоюзов в РФ. В частности, особый акцент был сделан на перспективах промышленного туризма — организации ознакомительных визитов на современные предприятия и в свободные экономические зоны Узбекистана. Ранее в комитете РИА Новости сообщали, что в мае 2024 года ведомство и "Сбер" подписали соглашение об организации отдыха сотрудников российского банка в республике через цифровую платформу "Сбера". Также велись переговоры по запуску аналогичных цифровых приложений для ряда предприятий Екатеринбурга. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, общее число иностранных туристов в Узбекистан в 2025 году выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона человек. В том числе, число туристов из РФ – до 984,4 тысячи человек (+15%). По прогнозам узбекской стороны, в 2026 году число российских туристов в республике может превысить 1 миллиона человек.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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бизнес, россия, узбекистан
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
12:48 19.08.2026 (обновлено: 12:51 19.08.2026)
 
Узбекистан будет привлекать на отдых сотрудников российских компаний

Комитет по туризму Узбекистана будет организовывать отдых сотрудников российских компаний

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ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Комитет по туризму Узбекистана будет организовать отдых в республике сотрудников крупных предприятий России, для этого с федерацией независимых профсоюзов РФ подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.
По данным пресс-службы, в Ташкенте между комитетом по туризму Узбекистана и федерацией независимых профсоюзов России подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.
"В этой связи предлагается совместно развивать семейный и детский, санаторно-оздоровительный, медицинский, культурно-познавательный, экологический и горнолыжный туризм, а также создавать специальные туристические программы для членов профсоюзов и их семей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета по итогам подписания документа.
Российские профсоюзы, объединяющие работников крупных предприятий и организаций, обладают значительным потенциалом для формирования организованных туристических потоков в Узбекистан, добавили в пресс-службе.
В марте в Москве делегация комитета провели презентацию широкого спектра туристических возможностей Узбекистана, которые могут быть интегрированы в социальные программы профсоюзов в РФ. В частности, особый акцент был сделан на перспективах промышленного туризма — организации ознакомительных визитов на современные предприятия и в свободные экономические зоны Узбекистана.
Ранее в комитете РИА Новости сообщали, что в мае 2024 года ведомство и "Сбер" подписали соглашение об организации отдыха сотрудников российского банка в республике через цифровую платформу "Сбера". Также велись переговоры по запуску аналогичных цифровых приложений для ряда предприятий Екатеринбурга.
Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, общее число иностранных туристов в Узбекистан в 2025 году выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона человек. В том числе, число туристов из РФ – до 984,4 тысячи человек (+15%). По прогнозам узбекской стороны, в 2026 году число российских туристов в республике может превысить 1 миллиона человек.
 
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