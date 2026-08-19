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Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России за неделю

Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России за неделю - 19.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России за неделю

Стоимость бензина на неделе с 10 по 17 августа снизилась в 25 регионах России, сильнее всего в Республике Тыва, следует из расчетов РИА Новости на основе данных | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:07+0300

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дагестан

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 10 по 17 августа снизилась в 25 регионах России, сильнее всего в Республике Тыва, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Тыве стал дешевле на 3,46%, а в Хакасии - более чем на 3%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в трех регионах - Дагестане, Костромской и Воронежской областях. Кроме того, снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Тюменской и Кемеровской областях, а также Чечне, Крыму и на Алтае. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 15 регионах. Так, в Кабардино-Балкарии, Челябинской, Ленинградской, Тверской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Калмыкии, Ингушетии, Санкт-Петербурге и Карелии, а также Магаданской, Ивановской, Псковской, Новгородской, Курганской, Архангельской и Самарской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

тыва

хакасия

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бизнес, россия, тыва, хакасия, дагестан, александр новак, росстат