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ЦБ введет лимит на переводы с безналичного счета на цифровой кошелек - 19.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ введет лимит на переводы с безналичного счета на цифровой кошелек
ЦБ введет лимит на переводы с безналичного счета на цифровой кошелек - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ введет лимит на переводы с безналичного счета на цифровой кошелек
Банк России введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц, при этом деньгами на... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:37+0300
2026-08-19T13:37+0300
финансы
россия
банки
банк россии
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банк России введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц, при этом деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свободно, заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к его более широкому внедрению. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "Единственный лимит – 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно", - сказала она, отвечая на вопрос о введении возможных ограничений на операции с цифровым рублем. При этом деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно: никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, добавила Бакина. Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, "Дом.РФ". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта".
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финансы, россия, банки, банк россии, сбербанк, втб
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России, Сбербанк, ВТБ
13:37 19.08.2026
 
ЦБ введет лимит на переводы с безналичного счета на цифровой кошелек

ЦБ введет лимит на переводы со счета на кошелек с цифровыми рублями в 300 тысяч рублей

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Банк России введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц, при этом деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свободно, заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к его более широкому внедрению. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.
"Единственный лимит – 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно", - сказала она, отвечая на вопрос о введении возможных ограничений на операции с цифровым рублем.
При этом деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно: никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, добавила Бакина.
Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, "Дом.РФ". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта".
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей
09:25
 
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