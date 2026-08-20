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В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти
В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти
Американская компания-пионер в области добычи сланцевой нефти Continental Resources и колумбийская энергетическая Geopark Ltd. стали участниками тендера на... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T19:36+0300
2026-08-20T19:36+0300
нефть
аргентина
латинская америка
колумбия
continental
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американская компания-пионер в области добычи сланцевой нефти Continental Resources и колумбийская энергетическая Geopark Ltd. стали участниками тендера на разработку нефтяных месторождений в Аргентине, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Американская компания Continental Resources Inc., пионер в области добычи сланцевой нефти, и колумбийская Geopark Ltd. вошли в число претендентов на крупнейший за более чем десятилетие тендер на выдачу лицензий на разведку (нефти - ред.) в Аргентине", - пишет Блумберг. Отмечается, что на розыгрыш выставлено 15 блоков, однако заявки поступили только на 8 из них: Continental подала заявки на шесть блоков в партнерстве с компанией Phoenix Global Resources Plc, а Geopark - на два блока. Местные власти аргентинской провинции Неуке (Neuquen), на территории которой расположена большая часть месторождений, заявленных в тендере, вскрыли заявки и, как ожидается, объявят победителей до конца года. При этом, Geopark получит долю участия от 10% до 20% в тех блоках, которые будут ей присуждены. Continental Resources - американская энергетическая компания со штаб-квартирой в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Основана в 1967 году Гарольдом Хаммом. Geopark Ltd. - колумбийская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в Латинской Америке. Основана в 2002 году, штаб-квартира находится в столице Колумбии - Боготе. Штат компании составляет более 3 тысяч человек.
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нефть, аргентина, латинская америка, колумбия, continental
Нефть, АРГЕНТИНА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, КОЛУМБИЯ, Continental
19:36 20.08.2026
 
В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти

Bloomberg: Continental и Geopark выиграли тендер на разработку месторождений в Аргентине

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американская компания-пионер в области добычи сланцевой нефти Continental Resources и колумбийская энергетическая Geopark Ltd. стали участниками тендера на разработку нефтяных месторождений в Аргентине, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Американская компания Continental Resources Inc., пионер в области добычи сланцевой нефти, и колумбийская Geopark Ltd. вошли в число претендентов на крупнейший за более чем десятилетие тендер на выдачу лицензий на разведку (нефти - ред.) в Аргентине", - пишет Блумберг.
Отмечается, что на розыгрыш выставлено 15 блоков, однако заявки поступили только на 8 из них: Continental подала заявки на шесть блоков в партнерстве с компанией Phoenix Global Resources Plc, а Geopark - на два блока.
Местные власти аргентинской провинции Неуке (Neuquen), на территории которой расположена большая часть месторождений, заявленных в тендере, вскрыли заявки и, как ожидается, объявят победителей до конца года. При этом, Geopark получит долю участия от 10% до 20% в тех блоках, которые будут ей присуждены.
Continental Resources - американская энергетическая компания со штаб-квартирой в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Основана в 1967 году Гарольдом Хаммом.
Geopark Ltd. - колумбийская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в Латинской Америке. Основана в 2002 году, штаб-квартира находится в столице Колумбии - Боготе. Штат компании составляет более 3 тысяч человек.
 
НефтьАРГЕНТИНАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАКОЛУМБИЯContinental
 
 
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