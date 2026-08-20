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В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти

В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Аргентине объявили тендер на разработку месторождений нефти

Американская компания-пионер в области добычи сланцевой нефти Continental Resources и колумбийская энергетическая Geopark Ltd. стали участниками тендера на... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T19:36+0300

2026-08-20T19:36+0300

2026-08-20T19:36+0300

нефть

аргентина

латинская америка

колумбия

continental

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Американская компания-пионер в области добычи сланцевой нефти Continental Resources и колумбийская энергетическая Geopark Ltd. стали участниками тендера на разработку нефтяных месторождений в Аргентине, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Американская компания Continental Resources Inc., пионер в области добычи сланцевой нефти, и колумбийская Geopark Ltd. вошли в число претендентов на крупнейший за более чем десятилетие тендер на выдачу лицензий на разведку (нефти - ред.) в Аргентине", - пишет Блумберг. Отмечается, что на розыгрыш выставлено 15 блоков, однако заявки поступили только на 8 из них: Continental подала заявки на шесть блоков в партнерстве с компанией Phoenix Global Resources Plc, а Geopark - на два блока. Местные власти аргентинской провинции Неуке (Neuquen), на территории которой расположена большая часть месторождений, заявленных в тендере, вскрыли заявки и, как ожидается, объявят победителей до конца года. При этом, Geopark получит долю участия от 10% до 20% в тех блоках, которые будут ей присуждены. Continental Resources - американская энергетическая компания со штаб-квартирой в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Основана в 1967 году Гарольдом Хаммом. Geopark Ltd. - колумбийская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в Латинской Америке. Основана в 2002 году, штаб-квартира находится в столице Колумбии - Боготе. Штат компании составляет более 3 тысяч человек.

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нефть, аргентина, латинская америка, колумбия, continental