https://1prime.ru/20260820/lukoyl-872561885.html
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла"
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла" - 20.08.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла"
Министерство финансов США объявило о решении продлить до 19 сентября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:04+0300
2026-08-20T21:04+0300
2026-08-20T21:04+0300
финансы
сша
лукойл
нефть
бензин
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о решении продлить до 19 сентября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH, следует из текста лицензии. Предыдущая аналогичная лицензия американского минфина истекала 22 августа. "Все операции... для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) или любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 19 сентября 2026 года", - говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_5a9811f53c81791a7281638041a19886.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, лукойл, нефть, бензин, топливо
Финансы, США, Лукойл, Нефть, Бензин, топливо
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла"
Минфин США продлил до 19 сентября лицензию на продажу международных активов "Лукойла"