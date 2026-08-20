Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла" - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/lukoyl-872561885.html
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла"
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла" - 20.08.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла"
Министерство финансов США объявило о решении продлить до 19 сентября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:04+0300
2026-08-20T21:04+0300
финансы
сша
лукойл
нефть
бензин
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о решении продлить до 19 сентября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH, следует из текста лицензии. Предыдущая аналогичная лицензия американского минфина истекала 22 августа. "Все операции... для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) или любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 19 сентября 2026 года", - говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_5a9811f53c81791a7281638041a19886.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, лукойл, нефть, бензин, топливо
Финансы, США, Лукойл, Нефть, Бензин, топливо
21:04 20.08.2026
 
США продлили лицензию на продажу международных активов "Лукойла"

Минфин США продлил до 19 сентября лицензию на продажу международных активов "Лукойла"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о решении продлить до 19 сентября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH, следует из текста лицензии.
Предыдущая аналогичная лицензия американского минфина истекала 22 августа.
"Все операции... для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) или любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 19 сентября 2026 года", - говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
 
ФинансыСШАЛукойлНефтьБензинтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала