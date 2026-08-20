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Укладка дорожного покрытия в 55 регионах России выполнена более чем на 50% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Укладка дорожного покрытия в 55 регионах России выполнена более чем на 50%
Укладка дорожного покрытия в 55 регионах России выполнена более чем на 50% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Укладка дорожного покрытия в 55 регионах России выполнена более чем на 50%
Более 50% работ по укладке автодорожного покрытия выполнены в 2026 году в 55 регионах России, самый высокий процент укладки - в Калининградской области, сообщил | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T19:03+0300
2026-08-20T19:16+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Более 50% работ по укладке автодорожного покрытия выполнены в 2026 году в 55 регионах России, самый высокий процент укладки - в Калининградской области, сообщил Минтранс России. "Более 50% работ по укладке дорожного покрытия выполнены в 55 регионах… По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в регионах обновляют дорожное покрытие. Суммарно уложили 71,7 млн кв. м верхнего слоя, это 52,4% от запланированного объема. Именно он принимает основную нагрузку, от его прочности зависят безопасность и комфорт водителей", - говорится в сообщении про 2026 год. Самый высокий процент укладки, согласно сообщению, в Калининградской области (100%), свыше 90% – в Пензенской, более 80% – в Тульской, Волгоградской и Курской областях, республиках Коми и Хакасия, а также в Севастополе. В Пензенской области работы завершили на 22 из 49 объектов. Здесь отремонтировали два участка трассы Городище - Никольск - Ночка, которая связывает районные центры и ведет к границе с Ульяновской областью. Также закончили реконструкцию моста через реку Ижмору. В Тульской области завершен ремонт на 16 объектах. В Узловой обновили участок дороги по улице 14 Декабря – главная артерия города рядом со сквером "Мы строим мир" и лицеем, а в Щекино – дорогу по улице Свободы, которая ведет к храму и центру детского творчества. В Московской области обновлено 100 объектов, включая участок Лихачевского проспекта – он связывает Долгопрудный и Химки с трассой М-11 "Нева", МКАД и МСД, а также обеспечивает доступ к лицею, театру и церкви Казанской иконы Божией Матери. Также отремонтировали дорогу в деревне Алфимово в Ступино – она ведет к школе, детскому саду, амбулатории и церкви Николая Чудотворца.
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бизнес, россия, коми, республика коми, хакасия, мкад
Бизнес, РОССИЯ, КОМИ, республика Коми, ХАКАСИЯ, МКАД
19:03 20.08.2026 (обновлено: 19:16 20.08.2026)
 
Укладка дорожного покрытия в 55 регионах России выполнена более чем на 50%

Минтранс: более 50% работ по укладке дорожного покрытия выполнены в 55 регионах

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Более 50% работ по укладке автодорожного покрытия выполнены в 2026 году в 55 регионах России, самый высокий процент укладки - в Калининградской области, сообщил Минтранс России.
"Более 50% работ по укладке дорожного покрытия выполнены в 55 регионах… По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в регионах обновляют дорожное покрытие. Суммарно уложили 71,7 млн кв. м верхнего слоя, это 52,4% от запланированного объема. Именно он принимает основную нагрузку, от его прочности зависят безопасность и комфорт водителей", - говорится в сообщении про 2026 год.
Самый высокий процент укладки, согласно сообщению, в Калининградской области (100%), свыше 90% – в Пензенской, более 80% – в Тульской, Волгоградской и Курской областях, республиках Коми и Хакасия, а также в Севастополе.
В Пензенской области работы завершили на 22 из 49 объектов. Здесь отремонтировали два участка трассы Городище - Никольск - Ночка, которая связывает районные центры и ведет к границе с Ульяновской областью. Также закончили реконструкцию моста через реку Ижмору.
В Тульской области завершен ремонт на 16 объектах. В Узловой обновили участок дороги по улице 14 Декабря – главная артерия города рядом со сквером "Мы строим мир" и лицеем, а в Щекино – дорогу по улице Свободы, которая ведет к храму и центру детского творчества.
В Московской области обновлено 100 объектов, включая участок Лихачевского проспекта – он связывает Долгопрудный и Химки с трассой М-11 "Нева", МКАД и МСД, а также обеспечивает доступ к лицею, театру и церкви Казанской иконы Божией Матери. Также отремонтировали дорогу в деревне Алфимово в Ступино – она ведет к школе, детскому саду, амбулатории и церкви Николая Чудотворца.
 
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