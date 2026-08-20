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В Татарстане запустили производство эндопротезов тазобедренного сустава - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В Татарстане запустили производство эндопротезов тазобедренного сустава
В Татарстане запустили производство эндопротезов тазобедренного сустава - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Татарстане запустили производство эндопротезов тазобедренного сустава
Новое производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла запустили в Татарстане, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:46+0300
2026-08-20T09:46+0300
бизнес
россия
татарстан
фрп
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новое производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла запустили в Татарстане, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Компания "Анатомика" запустила в промышленном парке "Зеленодольск" Республики Татарстан новое высокотехнологичное производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла. Предприятие планирует выпускать порядка 20 тысяч комплектов эндопротезов в год", - сказали в фонде. В ФРП отметили, что общий объем инвестиций в создание нового производства составил 461 миллион рублей, из которых 180 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Полный производственный цикл включает разработку компонентов эндопротеза тазобедренного сустава. Они обладают долговечностью из-за использования титановых сплавов и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Срок службы таких протезов достигает 15 лет и более. Кроме того, материалы устойчивы к коррозии в условиях воздействия биологических жидкостей и к механическим нагрузкам. Локализация производства комплекта эндопротеза тазобедренного сустава составляет 80%, добавили в фонде. В выпуске продукции используются преимущественно российские материалы. Эндопротезирование представляет из себя имплантацию устройства, которое имитирует функцию здорового сустава. Наиболее распространены операции по эндопротезированию плечевого, коленного и тазобедренного суставов. В случае эндопротезирования тазобедренного сустава происходит удаление родного нежизнеспособного сустава с последующей имплантацией искусственного.
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бизнес, россия, татарстан, фрп, фонд развития промышленности
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ФРП, Фонд развития промышленности
09:46 20.08.2026
 
В Татарстане запустили производство эндопротезов тазобедренного сустава

В Татарстане запустили производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новое производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла запустили в Татарстане, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Компания "Анатомика" запустила в промышленном парке "Зеленодольск" Республики Татарстан новое высокотехнологичное производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла. Предприятие планирует выпускать порядка 20 тысяч комплектов эндопротезов в год", - сказали в фонде.
В ФРП отметили, что общий объем инвестиций в создание нового производства составил 461 миллион рублей, из которых 180 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности.
Полный производственный цикл включает разработку компонентов эндопротеза тазобедренного сустава. Они обладают долговечностью из-за использования титановых сплавов и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Срок службы таких протезов достигает 15 лет и более. Кроме того, материалы устойчивы к коррозии в условиях воздействия биологических жидкостей и к механическим нагрузкам.
Локализация производства комплекта эндопротеза тазобедренного сустава составляет 80%, добавили в фонде. В выпуске продукции используются преимущественно российские материалы.
Эндопротезирование представляет из себя имплантацию устройства, которое имитирует функцию здорового сустава. Наиболее распространены операции по эндопротезированию плечевого, коленного и тазобедренного суставов. В случае эндопротезирования тазобедренного сустава происходит удаление родного нежизнеспособного сустава с последующей имплантацией искусственного.
 
БизнесРОССИЯТАТАРСТАНФРПФонд развития промышленности
 
 
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