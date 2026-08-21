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В ЦБ рассказали, как пополнить цифровой кошелек
В ЦБ рассказали, как пополнить цифровой кошелек - 21.08.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, как пополнить цифровой кошелек
Кошелек с цифровыми рублями можно будет пополнить через приложение любого крупнейшего банка, при этом процесс не будет отличаться от привычного перевода между... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:20+0300
2026-08-21T08:20+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Кошелек с цифровыми рублями можно будет пополнить через приложение любого крупнейшего банка, при этом процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом, при этом всего можно будет открыть только один цифровой кошелек. "все будет происходить ровно так же, как вы сейчас переводите деньги между своими счетами. в приложении своего банка выбираете вкладку с цифровым рублем, заходите в нее и выбираете опцию "пополнить", далее выбираете ваш счет в этом же банке, с которого хотите списать нужную сумму", - пояснила она. Дальше в момент, когда происходит подтверждение операции, безналичные рубли "превращаются" в цифровые: со счета в банке сумма списывается, а на цифровой кошелек ровно такая же сумма зачисляется, добавила Бакина. В случае с наличными нужно сначала положить деньги на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении перевести на цифровой кошелек. Снять деньги можно в обратном порядке - зайти в приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате. Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, "Дом.РФ". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта".
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финансы, банки, сбербанк, втб, газпромбанк, технологии
Финансы, Банки, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Технологии
В ЦБ рассказали, как пополнить цифровой кошелек
Бакина: кошелек с цифровыми рублями можно будет пополнить через приложение любого банка
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Кошелек с цифровыми рублями можно будет пополнить через приложение любого крупнейшего банка, при этом процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом, при этом всего можно будет открыть только один цифровой кошелек.
"все будет происходить ровно так же, как вы сейчас переводите деньги между своими счетами. в приложении своего банка выбираете вкладку с цифровым рублем, заходите в нее и выбираете опцию "пополнить", далее выбираете ваш счет в этом же банке, с которого хотите списать нужную сумму", - пояснила она.
Дальше в момент, когда происходит подтверждение операции, безналичные рубли "превращаются" в цифровые: со счета в банке сумма списывается, а на цифровой кошелек ровно такая же сумма зачисляется, добавила Бакина.
В случае с наличными нужно сначала положить деньги на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении перевести на цифровой кошелек.
Снять деньги можно в обратном порядке - зайти в приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате.
Системно значимыми в России являются Сбербанк
, ВТБ
, Газпромбанк
, Альфа-банк
, Т-Банк
, ПСБ
, РСХБ
, "Юникредит банк
", Райффайзенбанк
, Совкомбанк
, МКБ
, "Дом.РФ
". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт
", "Ак Барс банк", "Яндекс банк
", "Озон банк" и НКО
"Мобильная карта".