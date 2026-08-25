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Россия активно помогает Южной Осетии в развитии экономики, заявил Медведев

Россия активно помогает Южной Осетии в развитии экономики, заявил Медведев - 25.08.2026, ПРАЙМ

Россия активно помогает Южной Осетии в развитии экономики, заявил Медведев

Россия активно помогает Южной Осетии в развитии экономики и повышении международного престижа, эта политика будет продолжена, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T08:31+0300

2026-08-25T08:31+0300

2026-08-25T08:31+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия активно помогает Южной Осетии в развитии экономики и повышении международного престижа, эта политика будет продолжена, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что совместные усилия в рамках нового договора двух стран об углублении союзнического взаимодействия дадут хороший результат. Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года. "Сегодня Россия на базе международно-правовых договоренностей с Южной Осетией активно помогает молодому государству Закавказья в укреплении его государственных институтов, развитии экономики и социальной сферы, повышении международного престижа", - сказал Медведев в интервью газете "Южная Осетия", говоря о сотрудничестве двух стран. Он отметил, что благодаря политике югоосетинского руководства и российской финансовой помощи удалось к 2026 году по сравнению с периодом пятилетней давности достичь роста ВВП республики на 27%, поднять средние зарплаты по отраслям экономики на 17%. Укрепление экономического потенциала республики способствовало росту торговли между странами в 2025 году на 14%, уточнил он. "Хотел бы подчеркнуть, что за этими статистическими данными стоят вполне конкретные проекты, направленные на повышение благополучия жителей республики. Подавляющее большинство которых, напомню, являются нашими согражданами. Эта политика, безусловно, будет продолжена", - заявил Медведев. По его словам, договор между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами, подписанный в мае этого года, даст хороший результат. Медведев также отметил и гуманитарный вектор сотрудничества двух государств, добавив, что Россия ждет гостей из республики на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и XII Санкт-Петербургском форуме объединенных культур. "Это станет важным вкладом в укрепление традиционных ценностей, развитие наших культур в духе взаимного уважения и обогащения", - заключил Медведев. Договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами подписали президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев 9 мая в Кремле. Он предусматривает шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества в области внешней политики, обороны и безопасности, улучшению социально-экономических условий, развитию инфраструктуры и другим вопросам.

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россия, мировая экономика, южная осетия, закавказье, екатеринбург, дмитрий медведев, владимир путин, алан гаглоев, совбез