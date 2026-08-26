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Уволенный за прогул житель Петербурга отсудил 1,5 миллиона рублей

Уволенный за прогул житель Петербурга отсудил 1,5 миллиона рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ

Уволенный за прогул житель Петербурга отсудил 1,5 миллиона рублей

Судебные приставы взыскали в пользу жителя Санкт-Петербурга 1,5 миллиона рублей за безосновательное увольнение с работы, сообщило городское ГУФССП. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:09+0300

2026-08-26T18:09+0300

2026-08-26T18:11+0300

общество

санкт-петербург

работа

увольнение

россия

судебные приставы

фссп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – ПРАЙМ. Судебные приставы взыскали в пользу жителя Санкт-Петербурга 1,5 миллиона рублей за безосновательное увольнение с работы, сообщило городское ГУФССП. Как сообщает ведомство, 43-летний мужчина обратился в Пушкинский районный суд с исковым заявлением о незаконном увольнении. Ранее он занимал должность заместителя технического директора одного из предприятий. В конце декабря 2024 года он был уволен по статье о прогуле. Однако в суде мужчина доказал, что заранее согласовал отгул с руководителем. Доказательством стала аудиозапись разговора, в котором непосредственный руководитель не только одобрил отсутствие сотрудника, но и сам подсказал формулировку заявления и пообещал передать его в кадровую службу. "Судья посчитала увольнение незаконным: сотрудника не уведомили, что заявление на отгул не согласовано на уровне генерального директора, и вынесла решение о взыскании в пользу уволенного 1,5 миллиона рублей, включая компенсацию морального вреда и средний заработок за время вынужденного прогула, который составил 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие не спешило исполнять решение суда, в итоге было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобилей предприятия. "Во избежание последующих проблем вскоре необходимая сумма поступила от должника на депозитный счет районного отдела и переведена взыскателю, трудовые права петербуржца были восстановлены", - добавляет ведомство.

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общество , санкт-петербург, работа, увольнение, россия, судебные приставы, фссп